Объем пассажирских перевозок в мае вырос более чем на 20% - Укрзализныця — Finance.ua
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Объем пассажирских перевозок в мае вырос более чем на 20% - Укрзализныця

Фондовый рынок
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Объем пассажирских перевозок в мае вырос более чем на 20% - Укрзализныця
Объем пассажирских перевозок в мае вырос более чем на 20% - Укрзализныця
В мае количество перевозок пассажиров в Укрзализныце внутреннего сообщения выросло на 22%, международного — на 21%.
Об этом сообщили в «УЗ».
«За май 2024 года „Укрзализныця“ перевезла почти 2,2 млн пассажиров во внутреннем сообщении и почти 200 тысяч пассажиров — в международном, демонстрируя рост на 22% и 21% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что лидером стал маршрут Киев — Чоп, который вырос на 221%, что стало результатом развития станции Чоп как пересадочного хаба между внутренними и международными поездами, в частности, открытие альтернативного варианта поездки в Будапешт и Вену после запуска поездов 367/745 Луцк/Киев — Чоп и 143/146 Чоп — Вена в декабре 2023 года.
Рост на 52% и 66% демонстрирует маршрут Николаев — Киев и Киев — Николаев соответственно.
В топе также маршруты Киев — Хмельницкий — Киев, Киев — Хелм — Киев, Киев — Винница — Киев.
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В целом за май 2024 года «Укрзализныця» нарастила перевозку во внутреннем и международном сообщениях на 422,5 тысячи пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, «Укрзализныця» разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.
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По материалам:
Finance.ua
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