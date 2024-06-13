«Укроборонпром» создаст совместное предприятие с американской компанией Amentum Servic — Finance.ua

«Укроборонпром» создаст совместное предприятие с американской компанией Amentum Servic
АО «Украинская оборонная промышленность» подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc — одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.
Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Речь идет о потенциальном сотрудничестве по восстановлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства, пояснили в компании.
«Ранее представители Amentum Services, Inc посетили предприятия Укроборонпрома, оценили их возможности, техническую базу и потенциал. Отечественные оружейники ждут от новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые пригодятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США», — говорится в сообщении.
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От «Укроборонпрома» меморандум подписал генеральный директор Герман Сметанин, от Amentum Services, Inc — Джо Данавей, президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий.
Напомним, в Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.
Немецкая оружейная компания Rheinmetall на конференции по восстановлению Украины в Берлине договорилась с Киевом о начале производства боевых машин пехоты Lynx. Первые машины будут готовы уже в этом году.
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