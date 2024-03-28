Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия — Finance.ua

Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия

В составе АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП) в рамках реформирования отечественного ОПК в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью преобразовано уже 34 предприятия.

Об этом на публичном обсуждении результатов внедрения реформы корпоративного управления предприятий ОПК сообщил начальник управления по корпоратизации общества Антон Савченко.

«В Укроборонпроме корпоратизировано более 30 предприятий, если говорить точно — то 34, и мы ожидаем в ближайшее время, что еще несколько предприятий станут акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью», — сказал Савченко.

Он также отметил, что параллельно с процессами по созданию обществ проходят прозрачные конкурсы на назначение руководителей корпоратизированных предприятий. На сегодняшний день избраны и назначены уже 19 таких руководителей.

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«В настоящее время на этих предприятиях продолжается процесс приведения работы в соответствие с законами об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. В частности, началась регистрация недвижимого и движимого имущества, которое было инвентаризировано», — рассказал представитель УОП.

Следующим шагом в рамках реформирования системы корпоративного управления АО «Украинская оборонная промышленность» уже в 2024 году станет развитие сети уполномоченных по антикоррупционной деятельности на предприятиях, оформление имущества и построение обновленной корпоративной структуры научно-производственных отраслей в оборонно-промышленном комплексе.

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Как сообщалось, 29 июня 2023 года государственный концерн «Укроборонпром» был преобразован в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность». По словам генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность» Германа Сметанина, по завершении регистрации общее количество корпоратизированных предприятий составит 38 компаний.

Укрінформ По материалам:

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