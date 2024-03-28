Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия — Finance.ua
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Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия

Казна и Политика
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Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия
Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия
В составе АО «Украинская оборонная промышленность» (УОП) в рамках реформирования отечественного ОПК в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью преобразовано уже 34 предприятия.
Об этом на публичном обсуждении результатов внедрения реформы корпоративного управления предприятий ОПК сообщил начальник управления по корпоратизации общества Антон Савченко.
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«В Укроборонпроме корпоратизировано более 30 предприятий, если говорить точно — то 34, и мы ожидаем в ближайшее время, что еще несколько предприятий станут акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью», — сказал Савченко.
Он также отметил, что параллельно с процессами по созданию обществ проходят прозрачные конкурсы на назначение руководителей корпоратизированных предприятий. На сегодняшний день избраны и назначены уже 19 таких руководителей.
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«В настоящее время на этих предприятиях продолжается процесс приведения работы в соответствие с законами об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. В частности, началась регистрация недвижимого и движимого имущества, которое было инвентаризировано», — рассказал представитель УОП.
Следующим шагом в рамках реформирования системы корпоративного управления АО «Украинская оборонная промышленность» уже в 2024 году станет развитие сети уполномоченных по антикоррупционной деятельности на предприятиях, оформление имущества и построение обновленной корпоративной структуры научно-производственных отраслей в оборонно-промышленном комплексе.
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Как сообщалось, 29 июня 2023 года государственный концерн «Укроборонпром» был преобразован в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность». По словам генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность» Германа Сметанина, по завершении регистрации общее количество корпоратизированных предприятий составит 38 компаний.
По материалам:
Укрінформ
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