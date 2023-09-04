Укроборонпром презентовал Стратегию предотвращения коррупции — Finance.ua

Укроборонпром презентовал Стратегию предотвращения коррупции Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Укроборонпром презентовал Стратегию предотвращения коррупции

Укроборонпром представил свою Стратегию предотвращения, выявления и противодействия коррупции на 2023—2024 годы. Документ сфокусирован на двух основных направлениях: эффективном предотвращении и немедленном реагировании на существующие коррупционные риски, а также на построении действенной системы комплаенса.

Об этом сообщает НАПК

Реализация антикоррупционной Стратегии будет способствовать эффективной трансформации стратегического отечественного производителя вооружения и военной техники в современную компанию мирового уровня в соответствии с евроатлантическими стандартами.

Читайте также В НАПК рассказали, когда украинцы смогут зарабатывать на коррупционерах

«В соответствии с законодательством разработка такой Стратегии не обязательна для предприятий Укроборонпрома, но его руководство при поддержке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины решили сделать этот важный шаг на пути внедрения международных стандартов корпоративного управления и развития добродетели. Таким образом, более 100 предприятий Общества будут работать в условиях нулевой толерантности к коррупции. Это именно те системные институциональные реформы, которые, в конце концов, изменят общественное сознание, сделают отрасль высокопродуктивной и будут способствовать нашей победе над врагом. НАПК присоединилось к разработке Стратегии и благодарит за открытость и плодотворное сотрудничество», — заявил Председатель НАПК Александр Новиков.

Документ сфокусирован на двух основных направлениях: эффективном предотвращении и немедленном реагировании на существующие коррупционные риски, а также на построении действенной системы комплаенса.

В целом Стратегия предусматривает:

формирование долгосрочной политики предотвращения коррупции;

повышение эффективности и действенности института уполномоченных по предотвращению коррупции;

формирование культуры добродетели и неприятия коррупции;

создание действенной системы каналов сообщений о проявлениях коррупции;

обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию;

построение диалога с внешними заинтересованными сторонами.

Реализация этих задач является частью общих обязательств Украины на пути в НАТО.

Читайте также Как в мире наказывают чиновников-коррупционеров

«Уже сделаны реальные шаги. Во-первых, для обеспечения прозрачного отбора руководителей предприятий создана и начинает работу комиссия по отбору кандидатов на занятие руководящих должностей на предприятиях. В нее входят представители Укроборонпрома, общественных организаций, а также стран-партнеров. Во-вторых, мы возвращаем закупки на Prozorro и уже есть успешный кейс по централизованной закупке электроэнергии с экономией почти 50 млн грн. И в-третьих, мы обновляем политику управления имуществом предприятий ОПК», — заявил Гендиректор АО «Украинская оборонная промышленность» Герман Сметанин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.