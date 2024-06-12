Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx — Finance.ua

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Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx

Технології&Авто
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Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx
Rheinmetall цьогоріч вироблятиме в Україні БМП Lynx
Німецька збройова компанія Rheinmetall на Конференції з відновлення України в Берліні домовилася з Києвом про початок виробництва бойових машин піхоти Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року.
Про це написали кореспонденти Handelsblatt.
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«Ми виготовимо перший Lynx вже цього року», — сказав у коментарі виданню міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.
Lynx розроблений компанією Rheinmetall. Він уперше представлений у 2016 році. Бронемашина має модульну конструкцію й може бути оснащена різним озброєнням.
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Lynx може використовуватися як бойова машина піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 міліметрів. Він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard.
У грудні 2023 року Паппергер розповідав про плани запустити виробництво бронетехніки в Україні й казав, що перші 10 бронетранспортерів Lynx для України вже виробляються в Німеччині та Угорщині у межах спільного виробництва між Rheinmetall і Києвом.
За матеріалами:
suspilne.media
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