Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев — Finance.ua

Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев Сегодня 12:25

Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев

В Украине заработает программа по привлечению преподавателей иностранных вузов в украинские университеты. Идею будут реализовывать уже со следующего года.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская.

Чиновница отметила, что сейчас эта программа имеет хорошее обоснование.

«В рамках Президентского фонда поддержки образования и науки очень много инициатив. Одна из них — это привлекать преподавателей иностранных университетов в Украину», — рассказала Ковальская.

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Она также сообщила, что в рамках соответствующего проекта университеты будут инициировать связь с тем или иным профессором-преподавателем при содействии Фонда.

Эту идею и ее базу нарабатывают сейчас. Со следующего года она будет реализовываться уже в пределах университетов.

Ковальская при этом отметила, что все будет зависеть от инициативы вузов.

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С 2025 года стоимость контрактного обучения на наиболее популярных и престижных специальностях в государственных вузах существенно возрастет . Согласно постановлению Кабинета Министров № 417, минимальная цена на контракт будет приравнена к той сумме, которую государство тратит на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это означает, что во многих случаях контрактная стоимость обучения возрастет почти в два раза.

Напомним, с 1 сентября 2025 года украинские учителя общего среднего образования будут получать двойную ежемесячную доплату — ее размер вырастет с 1000 до 2000 гривен. С 1 января 2025 года в Украине была введена ежемесячная доплата в размере 1000 гривен для всех педагогов общего среднего образования — независимо от их стажа, места работы или региона. Этот шаг стал частью государственной политики повышения престижа профессии учителя.

Телеканал 24 По материалам:

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