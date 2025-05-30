Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев

36
Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев
Украинские вузы будут привлекать на работу преподавателей-иностранцев
В Украине заработает программа по привлечению преподавателей иностранных вузов в украинские университеты. Идею будут реализовывать уже со следующего года.
Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская.
Чиновница отметила, что сейчас эта программа имеет хорошее обоснование.
«В рамках Президентского фонда поддержки образования и науки очень много инициатив. Одна из них — это привлекать преподавателей иностранных университетов в Украину», — рассказала Ковальская.
Читайте также
Она также сообщила, что в рамках соответствующего проекта университеты будут инициировать связь с тем или иным профессором-преподавателем при содействии Фонда.
Эту идею и ее базу нарабатывают сейчас. Со следующего года она будет реализовываться уже в пределах университетов.
Ковальская при этом отметила, что все будет зависеть от инициативы вузов.
Читайте также
С 2025 года стоимость контрактного обучения на наиболее популярных и престижных специальностях в государственных вузах существенно возрастет. Согласно постановлению Кабинета Министров № 417, минимальная цена на контракт будет приравнена к той сумме, которую государство тратит на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это означает, что во многих случаях контрактная стоимость обучения возрастет почти в два раза.
Напомним, с 1 сентября 2025 года украинские учителя общего среднего образования будут получать двойную ежемесячную доплату — ее размер вырастет с 1000 до 2000 гривен. С 1 января 2025 года в Украине была введена ежемесячная доплата в размере 1000 гривен для всех педагогов общего среднего образования — независимо от их стажа, места работы или региона. Этот шаг стал частью государственной политики повышения престижа профессии учителя.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems