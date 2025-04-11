Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году — Finance.ua

Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году
Студенты в Украине каждый месяц получают стипендии. Однако, чтобы получать эти деньги от государства, необходимо соответствовать нескольким критериям.
О подробностях нового подхода рассказывает Министерство образования и науки Украины.
В Украине тысячи студентов ежемесячно получают финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях — академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. В 2025 году государство предусматривает несколько видов таких выплат для учащихся профтехов, студентов колледжей и вузов.
Кто имеет право на стипендию
Право на стипендию имеют студенты дневной формы обучения, которые:
- демонстрируют высокие результаты в обучении (академическая стипендия);
- имеют льготный социальный статус (социальная стипендия);
- отметились в конкурсах, олимпиадах или обучаются дефицитным специальностям (президентские/правительственные стипендии).
В первом семестре первокурсники получают стипендию из результатов НМТ. В дальнейшем — по рейтинговым спискам успеваемости.
Академическая стипендия: кто и сколько получает
Академические стипендии начисляют студентам с высокими результатами обучения. Их размер зависит от типа учебного заведения.
Профессионально-техническое образование:
- обычная стипендия — 1250 гривен в месяц;
- стипендия КМУ — 2500 гривен в месяц;
- президентская — 2750 гривен в месяц.
Колледжи и техникумы (профессиональное высшее образование):
- обычная академическая — 1510 гривен в месяц;
- повышенная академическая — 2198 гривен в месяц;
- для отдельных специальностей — до 2809 гривен в месяц;
- стипендии КМУ, ВРУ, президента — от 3020 до 3320 гривен в месяц.
Высшие учебные заведения:
- обычная академическая — 2000 гривен в месяц;
- повышенная академическая — 2910 гривен в месяц;
- для отдельных специальностей — до 3711 гривен в месяц;
- стипендии КМУ, ВРУ, Президента — от 4000 до 4400 гривен в месяц.
В случае права на несколько академических стипендий предоставляют одну — с более высоким размером выплат.
Специальные стипендии для приоритетных специальностей
Студенты, избравшие важные для государства направления, могут рассчитывать на отдельные академические выплаты. Среди таких специальностей:
- естественные науки (математика, физика, химия, биология);
- образование (среднее, специальное);
- инженерные направления: машиностроение, энергетика, атомная энергетика, металлургия, авиация, судостроение, горное дело, нефтегаз.
Выплаты предоставляют 40−45% студентов-бюджетников, из которых 15% получают повышенную стипендию.
Социальные стипендии: кому и сколько
Социальная стипендия — это помощь студентам из льготных категорий. Размеры зависят от типа учебного заведения и статуса:
Дети-сироты и лишенные родительской опеки:
- до 18 лет — 4794 гривны в месяц;
- от 18 до 23 лет — 4542 гривны в месяц;
Другие категории:
- студенты вузов — 1180 гривен в месяц;
- студенты колледжей — 890 гривен в месяц;
- учащиеся профтехов — 450 гривен в месяц.
К таким категориям относятся:
- дети из многодетных малообеспеченных семей;
- лица с инвалидностью или их дети;
- ВПЛ;
- дети участников боевых действий или погибших героев;
- пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- студенты из населенных пунктов на линии фронта.
На социальную стипендию могут претендовать только те, у кого нет академической задолженности.
Как оформить социальную стипендию
В отличие от академической, социальную стипендию не начисляют автоматически. Чтобы ее получить, студенту нужно:
- обратиться в деканат или администрацию;
- написать заявление на имя ректора;
- предоставить документы, подтверждающие право (справка ВПЛ, удостоверение ребенка-сироты, УБД
и т. п.).
В случае наличия права на две стипендии (академическую и социальную) студент выбирает одну. Но дети-сироты могут получать обе одновременно.
Когда выплачивают стипендию
Деньги зачисляют в конце каждого месяца — независимо от того, идет обучение или каникулы. Списки стипендиатов пересматриваются по завершении каждого семестра. Если студент теряет право на выплаты (из-за снижения рейтинга или изменения статуса), стипендию прекращают. Но ее можно восстановить в следующем семестре.
Кто получает президентскую или правительственную стипендию
Самые высокие стипендии — президентская и Кабмина — назначают студентам с исключительными достижениями:
- победы на всеукраинских/международных конкурсах и олимпиадах;
- 200 баллов на НМТ;
- высокие результаты в обучении.
Кандидатов выдвигает ученый или педагогический совет, а для 200-балльщиков — формируется отдельный список Министерства образования.
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