Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году — Finance.ua
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Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году

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Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году
Стипендии в Украине: обновленный перечень выплат для студентов в 2025 году
Студенты в Украине каждый месяц получают стипендии. Однако, чтобы получать эти деньги от государства, необходимо соответствовать нескольким критериям.
О подробностях нового подхода рассказывает Министерство образования и науки Украины.
В Украине тысячи студентов ежемесячно получают финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях — академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. В 2025 году государство предусматривает несколько видов таких выплат для учащихся профтехов, студентов колледжей и вузов.

Кто имеет право на стипендию

Право на стипендию имеют студенты дневной формы обучения, которые:
  • демонстрируют высокие результаты в обучении (академическая стипендия);
  • имеют льготный социальный статус (социальная стипендия);
  • отметились в конкурсах, олимпиадах или обучаются дефицитным специальностям (президентские/правительственные стипендии).
В первом семестре первокурсники получают стипендию из результатов НМТ. В дальнейшем — по рейтинговым спискам успеваемости.

Академическая стипендия: кто и сколько получает

Академические стипендии начисляют студентам с высокими результатами обучения. Их размер зависит от типа учебного заведения.
Профессионально-техническое образование:
  • обычная стипендия — 1250 гривен в месяц;
  • стипендия КМУ — 2500 гривен в месяц;
  • президентская — 2750 гривен в месяц.
Колледжи и техникумы (профессиональное высшее образование):
  • обычная академическая — 1510 гривен в месяц;
  • повышенная академическая — 2198 гривен в месяц;
  • для отдельных специальностей — до 2809 гривен в месяц;
  • стипендии КМУ, ВРУ, президента — от 3020 до 3320 гривен в месяц.
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Высшие учебные заведения:
  • обычная академическая — 2000 гривен в месяц;
  • повышенная академическая — 2910 гривен в месяц;
  • для отдельных специальностей — до 3711 гривен в месяц;
  • стипендии КМУ, ВРУ, Президента — от 4000 до 4400 гривен в месяц.
В случае права на несколько академических стипендий предоставляют одну — с более высоким размером выплат.

Специальные стипендии для приоритетных специальностей

Студенты, избравшие важные для государства направления, могут рассчитывать на отдельные академические выплаты. Среди таких специальностей:
  • естественные науки (математика, физика, химия, биология);
  • образование (среднее, специальное);
  • инженерные направления: машиностроение, энергетика, атомная энергетика, металлургия, авиация, судостроение, горное дело, нефтегаз.
Выплаты предоставляют 40−45% студентов-бюджетников, из которых 15% получают повышенную стипендию.

Социальные стипендии: кому и сколько

Социальная стипендия — это помощь студентам из льготных категорий. Размеры зависят от типа учебного заведения и статуса:
Дети-сироты и лишенные родительской опеки:
  • до 18 лет — 4794 гривны в месяц;
  • от 18 до 23 лет — 4542 гривны в месяц;
Другие категории:
  • студенты вузов — 1180 гривен в месяц;
  • студенты колледжей — 890 гривен в месяц;
  • учащиеся профтехов — 450 гривен в месяц.
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К таким категориям относятся:
  • дети из многодетных малообеспеченных семей;
  • лица с инвалидностью или их дети;
  • ВПЛ;
  • дети участников боевых действий или погибших героев;
  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
  • студенты из населенных пунктов на линии фронта.
На социальную стипендию могут претендовать только те, у кого нет академической задолженности.

Как оформить социальную стипендию

В отличие от академической, социальную стипендию не начисляют автоматически. Чтобы ее получить, студенту нужно:
  • обратиться в деканат или администрацию;
  • написать заявление на имя ректора;
  • предоставить документы, подтверждающие право (справка ВПЛ, удостоверение ребенка-сироты, УБД и т. п.).
В случае наличия права на две стипендии (академическую и социальную) студент выбирает одну. Но дети-сироты могут получать обе одновременно.

Когда выплачивают стипендию

Деньги зачисляют в конце каждого месяца — независимо от того, идет обучение или каникулы. Списки стипендиатов пересматриваются по завершении каждого семестра. Если студент теряет право на выплаты (из-за снижения рейтинга или изменения статуса), стипендию прекращают. Но ее можно восстановить в следующем семестре.

Кто получает президентскую или правительственную стипендию

Самые высокие стипендии — президентская и Кабмина — назначают студентам с исключительными достижениями:
  • победы на всеукраинских/международных конкурсах и олимпиадах;
  • 200 баллов на НМТ;
  • высокие результаты в обучении.
Кандидатов выдвигает ученый или педагогический совет, а для 200-балльщиков — формируется отдельный список Министерства образования.
По материалам:
РБК-Україна
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