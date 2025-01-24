Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей — Finance.ua

Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей

Студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты могут получить отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники разных образовательных учреждений будут отсрочены до завершения учебного года (если на постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в год).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Принципиальное новшество заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Ранее именно таким было требование законодательства во время действия правового режима военного положения и общей мобилизации», — сказано в сообщении.

Читайте также В «Резерв+» с 22 января снова будет доступно оформление отсрочки для студентов и аспирантов

Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО). Пока в реестре говорится, что гражданин получает образование, он гарантированно имеет право на отсрочку.

Теперь студенты могут оформить отсрочку в связи с обучением в приложении Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продление отсрочки происходит онлайн. Это значит, что соискателю образования не нужно каждые шесть месяцев (ранее каждые три месяца) обращаться в ТЦК и СП.

Для студентов, не имеющих возможности или желания пользоваться Резерв+, предусмотрена отдельная процедура. Они должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП для продления отсрочки.

Читайте также Когда могут аннулировать отсрочку (причины)

Для преподавателей условия получения отсрочки не изменились. Они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0,75, что подтверждается учебными планами на учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы и отпуск), если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего учреждения.

Минобороны работает над интеграцией реестров с МОН для автоматического обмена информацией и предоставления отсрочек научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.

«Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку», — подчеркнули в Минобороны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.