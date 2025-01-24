Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей — Finance.ua

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Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей

Казна и Политика
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Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей
Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей
Студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты могут получить отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники разных образовательных учреждений будут отсрочены до завершения учебного года (если на постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в год).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Принципиальное новшество заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Ранее именно таким было требование законодательства во время действия правового режима военного положения и общей мобилизации», — сказано в сообщении.
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Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО). Пока в реестре говорится, что гражданин получает образование, он гарантированно имеет право на отсрочку.
Теперь студенты могут оформить отсрочку в связи с обучением в приложении Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продление отсрочки происходит онлайн. Это значит, что соискателю образования не нужно каждые шесть месяцев (ранее каждые три месяца) обращаться в ТЦК и СП.
Для студентов, не имеющих возможности или желания пользоваться Резерв+, предусмотрена отдельная процедура. Они должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП для продления отсрочки.
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Для преподавателей условия получения отсрочки не изменились. Они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0,75, что подтверждается учебными планами на учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы и отпуск), если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего учреждения.
Минобороны работает над интеграцией реестров с МОН для автоматического обмена информацией и предоставления отсрочек научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.
«Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку», — подчеркнули в Минобороны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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