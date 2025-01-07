Когда могут аннулировать отсрочку (причины) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда могут аннулировать отсрочку (причины)

Личные финансы
2
Новые правила бронирования начали действовать с 1 декабря 2024 года. Согласно одному из положений, руководитель имеет возможность аннулировать бронь для своих работников. Также есть случаи, когда отсрочка по бронированию подлежит аннуляции.
Читайте также
Постановление № 76 КМУ — Когда аннулируют бронирование
Согласно пункту 12 постановления № 76 Кабмина, бронь подлежит аннуляции в следующих случаях:
  • истечение срока ее действия;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Сил Обороны;
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • ликвидации государственного органа, предприятия, учреждения и организации;
  • увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.
Читайте также
В случаях, указанных в подпунктах 2−6, аннулирование отсрочки производится по решению Минэкономики на основании обоснованного представления соответствующего органа или организации.
В соответствии с принятым решением в течение пяти дней со дня его принятия у военнообязанного изымают выписку, выданную в соответствии с пунктом 11 постановления № 76 КМУ, и присылают его в ТЦК, где военнообязанный состоит на военном учете (соответствующего подразделения Центрального управления и/или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки), с отметкой в ​​ведомости выдачи бланков специального военного учета.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.