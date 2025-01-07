Когда могут аннулировать отсрочку (причины) — Finance.ua

Когда могут аннулировать отсрочку (причины) Сегодня 12:33 — Личные финансы

Новые правила бронирования начали действовать с 1 декабря 2024 года. Согласно одному из положений, руководитель имеет возможность аннулировать бронь для своих работников. Также есть случаи, когда отсрочка по бронированию подлежит аннуляции.

Постановление № 76 КМУ — Когда аннулируют бронирование

Согласно пункту 12 постановления № 76 Кабмина , бронь подлежит аннуляции в следующих случаях:

истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Сил Обороны;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации государственного органа, предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

В случаях, указанных в подпунктах 2−6, аннулирование отсрочки производится по решению Минэкономики на основании обоснованного представления соответствующего органа или организации.

В соответствии с принятым решением в течение пяти дней со дня его принятия у военнообязанного изымают выписку, выданную в соответствии с пунктом 11 постановления № 76 КМУ, и присылают его в ТЦК, где военнообязанный состоит на военном учете (соответствующего подразделения Центрального управления и/или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения Службы внешней разведки), с отметкой в ​​ведомости выдачи бланков специального военного учета.

НВ По материалам:

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