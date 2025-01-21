В «Резерв+» с 22 января снова будет доступно оформление отсрочки для студентов и аспирантов — Finance.ua

В «Резерв+» с 22 января снова будет доступно оформление отсрочки для студентов и аспирантов Сегодня 09:15

В «Резерв+» с 22 января снова будет доступно оформление отсрочки для студентов и аспирантов

В приложении для военнообязанных «Резерв+» со среды, 22 января, снова будет доступна возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн для студентов и аспирантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

«С 22 января в „Резерв+“ возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после возобновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем возобновить отсрочки для студентов и аспирантов, так как получили сотни запросов на возобновление услуги», — отметила она.

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Как сообщалось, оформление отсрочки через «Резерв+» временно недоступно из-за хакерской атаки на госреестры, которая была совершена 20 декабря 2024 года.

С 5 января доступна услуга предоставления отсрочки военнообязанным многодетным отцам.

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