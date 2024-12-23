В приложении «Резерв+» появился сервис повторного уточнения данных — Finance.ua

В приложении «Резерв+» появился сервис повторного уточнения данных Сегодня 10:31 — Личные финансы

В приложении «Резерв+» появился сервис повторного уточнения данных

В приложении «Резерв+» запустился новый сервис — повторное уточнение данных. Он уже доступен в свежем обновлении на Play Market и App Store.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Благодаря повторному уточнению данных пользователи смогут менять персональные данные о себе в реестре Оберег. А именно:

номер телефона;

электронную почту;

адрес проживания.

«Закон требует от украинцев в течение недели оповещать ТЦК каждый раз, когда у них происходят изменения в данных. К примеру, адрес проживания или телефон. Это простое действие занимало много времени, поскольку нужно отстоять несколько часов. Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Замминистра добавила, что повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще раза в 7 дней.

Напомним, что приложение для военнообязанных Резерв+ запустилось в середине мая. Первый сервис, представленный в его рамках — уточнение данных, разработанных в соответствии с новыми правилами мобилизации. За два месяца работы им воспользовались более 3 миллионов украинцев.

Министерство обороны также планирует добавить в приложение «Резерв+» функцию оплаты штрафа за нарушение правил воинского учета. В Украине военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета, могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 тысяч гривен. Но сейчас этот штраф нельзя уплатить в электронном формате.

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