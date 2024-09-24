Украинские школьники будут учиться 12 лет: когда изменения вступят в силу — Finance.ua

Украинские школьники будут учиться 12 лет: когда изменения вступят в силу Сегодня 11:45

Украинские школьники будут учиться 12 лет: когда изменения вступят в силу

В Украине планируется ввести трехлетнее профильное среднее образование. Это значит, что украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12. Пилотный проект Министерство образования и науки Украины запустит в 2025 году, а уже с 2027 — трехлетнее профильное среднее образование.

Как рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой, соответствующую реформу организовали так, чтобы после выпуска из школ абитуриенты были лучше подготовлены к университету.

При этом министр подчеркнул, что школьники смогут самостоятельно выбирать профили обучения в соответствии с собственными интересами.

Кроме того, после 9 класса учащиеся смогут пойти учиться в профессиональный колледж, а соответственно — быстрее получить новую профессию. Начиная с 2027 года, девятиклассники должны будут принять решение — учиться в академическом лицее или в профессиональном колледже, в соответствии со своими интересами и способностями.

Читайте также Для повышения зарплаты учителям вдвое нужны дополнительные 100 миллиардов — председатель комитета ВР

Также Оксен Лесовой сообщил, что планируются изменения и в сфере высшего образования.

«Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предполагаем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению», — сказал министр.

Напомним, Верховная Рада 23 апреля приняла законопроект № 10 177. Согласно документу, студенты смогут формировать собственную образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения.

В последние несколько лет в Украине стоимость контрактного обучения выросла в среднем на 83%.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.