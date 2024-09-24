Украинские школьники будут учиться 12 лет: когда изменения вступят в силу — Finance.ua

Украинские школьники будут учиться 12 лет: когда изменения вступят в силу
В Украине планируется ввести трехлетнее профильное среднее образование. Это значит, что украинские школьники будут учиться не 11 лет, а 12. Пилотный проект Министерство образования и науки Украины запустит в 2025 году, а уже с 2027 — трехлетнее профильное среднее образование.
Как рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой, соответствующую реформу организовали так, чтобы после выпуска из школ абитуриенты были лучше подготовлены к университету.
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При этом министр подчеркнул, что школьники смогут самостоятельно выбирать профили обучения в соответствии с собственными интересами.
Кроме того, после 9 класса учащиеся смогут пойти учиться в профессиональный колледж, а соответственно — быстрее получить новую профессию. Начиная с 2027 года, девятиклассники должны будут принять решение — учиться в академическом лицее или в профессиональном колледже, в соответствии со своими интересами и способностями.
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Также Оксен Лесовой сообщил, что планируются изменения и в сфере высшего образования.
«Мы сейчас работаем с нашей командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предполагаем сокращение бакалавриата. Мы отдельно анонсируем, когда придем к этому решению», — сказал министр.
Напомним, Верховная Рада 23 апреля приняла законопроект № 10 177. Согласно документу, студенты смогут формировать собственную образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения.
В последние несколько лет в Украине стоимость контрактного обучения выросла в среднем на 83%.
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