Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти: що зміниться для студентів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти: що зміниться для студентів

Казна та Політика
112
Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти: що зміниться для студентів
Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти: що зміниться для студентів, freepik.com
Верховна Рада 23 квітня ухвалила законопроєкт № 10 177. Згідно з документом, студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«Індивідуальні освітні траєкторії — Рада ухвалила законопроєкт № 10 177. У другому читанні за законопроєкт проголосували 306 депутатів», — написав Федоров.

Що зміниться для студентів

Студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання.
Інфографіка: Михайло Федоров
Інфографіка: Михайло Федоров
«Наприклад, студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму „Соціальні науки“. У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї», — пояснив міністр.
Інфографіка: Михайло Федоров
Інфографіка: Михайло Федоров
Також студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки — поєднати навчання з роботою і завершити за 6−8 років.
Інфографіка: Михайло Федоров
Інфографіка: Михайло Федоров
Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий зауважив, що закон посилює автономію університетів. Так, заклади зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення компетентностей, встановлених стандартом з нерегульованих спеціальностей.
Інфографіка: Михайло Федоров
Інфографіка: Михайло Федоров
«Стандарти вищої освіти оновлюватимуться впродовж наступних місяців, що вже давно на часі. А в цих стандартах з’явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах — кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти — вищу якість», — зауважив очільник МОН.
Тим часом для регульованих, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність, детально визначать вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих сфер передбачені державні кваліфікаційні іспити.
У свою чергу народна депутатка Ірина Геращенко в Telegram розповіла про деталі законопроєкту:
  • заклади вищої освіти самостійно розробляють освітні програми, враховуючи вимоги законодавства;
  • вводиться можливість присвоєння додаткових професійних кваліфікацій;
  • визнання результатів неформальної та інформальної освіти;
  • запроваджується мінімальна кількість годин навчальних занять в одному кредиті ЄКТС (на бакалавраті мінімум 10 годин (з 30 годин на один кредит ЄКТС), на магістратурі - мінімум 8 годин;
  • індивідуальний навчальний план може передбачати річне навчальне навантаження в обсязі не менше 30 та не більше 80 кредитів ЄКТС;
  • строк навчання може бути скорочено не більше ніж на 25 відсотків шляхом збільшення кількості кредитів протягом року навчання. Тобто закінчити бакалаврат можна буде за 3 роки.
«При доопрацюванні законопроєкту до ІІ читання були вилучені контраверсійні норми щодо скасування заочної та вечірньої форм здобуття освіти», — додала вона.
Нагадаємо, 20 березня народні депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт № 10 399. Він передбачає зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти: документ послуговується принципом «гроші йдуть за студентом» та усуває жорстке розділення на «бюджетників» і «контрактників».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.