Украинские предприниматели уплатили в бюджет Польши более 5 миллиардов злотых — Finance.ua

Украинские предприниматели уплатили в бюджет Польши более 5 миллиардов злотых Сегодня 11:45 — Мир

Украинские предприниматели уплатили в бюджет Польши более 5 миллиардов злотых

За 2023 год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.

Об этом сообщил глава правления юридической Группы Eucon Law, глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.

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«Подсчеты за отчетный период 2023 еще продолжаются, однако, по предварительным оценкам Польского института экономики, украинцы, ведущие бизнес в Польше, уплатили налогов в сумме 5 млрд злотых. Причем, этот показатель в разы превышает прошлогодний», — сказал Романчук.

Он добавил, что, по налоговым данным за 2022 год, общая сумма налогов, уплаченных, в частности, физическими лицами с украинским гражданством, составила почти 1 млрд злотых.

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Романчук напомнил, что между нашими странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, и сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации относительно этого соглашения.

«Что касается соглашения „Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей“, то сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами», — отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

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Ярослав Романчук также заявил, что в Польше сегодня работают 27 тыс. украинских компаний; это почти треть общего количества компаний, учредителями которых являются иностранцы.

По данным опроса Gremi Personal, количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

Укрінформ По материалам:

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