Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину — Finance.ua

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Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину

Мир
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Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину
Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину
Украинские беженцы активно обустраиваются в Швеции. Две трети трудоспособных украинцев уже нашли работу, а почти половина могут говорить на шведском языке.
Об этом говорится в новом отчете Международной Организации по Миграции о намерениях и потребностях украинских беженцев в Швеции.
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В апреле и мае 2024 года опросили 3451 человека из Украины и сравнили результаты с полученными в 2023 году.

Трудоустройство украинцев в Швеции

В частности, 81% опрошенных не намерены куда-то переезжать со своего нынешнего места жительства, что свидетельствует о стабильности и удовлетворенности условиями пребывания.
Среди трудоспособных беженцев 88% принимают участие в рынке труда: либо работают, либо ищут работу. К слову, трудоустроены из них 66%. В прошлом году этот показатель составлял 58%.
Что мешает украинцам в трудоустройстве в Швеции:
  • языковой барьер (76%);
  • отсутствие подходящей работы в районе проживания;
  • отсутствие необходимых квалификаций или их признания;
  • дискриминация;
  • отсутствие транспорта до рабочего места;
  • сложно совмещать уход за близкими и работу;
  • состояние здоровья.
На шведском языке могут говорить 47% опрошенных. В прошлом году такой уровень знания языка был у 26%.
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Более чем половине респондентов (55%) не хватает средств на проживание.
Основным источником денег для 55% является работа (50% в 2023 году). Для 17% опрошенных основным источником дохода является поддержка со стороны властей, 15% деньгами помогает семья или друзья.
Около 44% респондентов проживают в отдельном жилье (арендуют или приобрели квартиру).

Планируют ли украинцы возвращаться домой

Согласно результатам исследования, только 13% украинских беженцев стремятся вернуться в Украину, когда это станет безопасно. В 2023 году такое намерение было у 28% опрошенных.
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Неопределившихся относительно возвращения в 2024 году — 24%, тогда как в 2023 году сомневались 31% респондентов. В то же время, не хотят или не могут вернуться в Украину 58% опрошенных беженцев. В 2023 году такой ответ давали 37% респондентов.
Желание остаться в Швеции в долгосрочной перспективе изменилось в 2024 году у 68% опрошенных (среди них 72% - мужчины).
Авторы исследования делают выводы, что перспективы стабильной работы, более высокие зарплаты и лучшие социальные преимущества создают стимул для украинцев строить новую жизнь в Швеции, а не возвращаться в Украину, даже когда закончится война.

Справка Finance.ua:

  • как показал отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год, Швеция сталкивается с нехваткой рабочей силы в почти 40 профессиях;
  • Швеция расширяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там на законных основаниях. В апреле 2022 года Швеция приняла поправку к постановлению о временной защите, которое распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

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