Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину — Finance.ua

Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину Сегодня 11:20 — Мир

Украинские беженцы в Швеции изменили мнение по поводу возвращении на родину

Украинские беженцы активно обустраиваются в Швеции. Две трети трудоспособных украинцев уже нашли работу, а почти половина могут говорить на шведском языке.

Об этом говорится в новом отчете Международной Организации по Миграции о намерениях и потребностях украинских беженцев в Швеции.

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В апреле и мае 2024 года опросили 3451 человека из Украины и сравнили результаты с полученными в 2023 году.

Трудоустройство украинцев в Швеции

В частности, 81% опрошенных не намерены куда-то переезжать со своего нынешнего места жительства, что свидетельствует о стабильности и удовлетворенности условиями пребывания.

Среди трудоспособных беженцев 88% принимают участие в рынке труда: либо работают, либо ищут работу. К слову, трудоустроены из них 66%. В прошлом году этот показатель составлял 58%.

Что мешает украинцам в трудоустройстве в Швеции:

языковой барьер (76%);

отсутствие подходящей работы в районе проживания;

отсутствие необходимых квалификаций или их признания;

дискриминация;

отсутствие транспорта до рабочего места;

сложно совмещать уход за близкими и работу;

состояние здоровья.

На шведском языке могут говорить 47% опрошенных. В прошлом году такой уровень знания языка был у 26%.

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Более чем половине респондентов (55%) не хватает средств на проживание.

Основным источником денег для 55% является работа (50% в 2023 году). Для 17% опрошенных основным источником дохода является поддержка со стороны властей, 15% деньгами помогает семья или друзья.

Около 44% респондентов проживают в отдельном жилье (арендуют или приобрели квартиру).

Планируют ли украинцы возвращаться домой

Согласно результатам исследования, только 13% украинских беженцев стремятся вернуться в Украину, когда это станет безопасно. В 2023 году такое намерение было у 28% опрошенных.

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Неопределившихся относительно возвращения в 2024 году — 24%, тогда как в 2023 году сомневались 31% респондентов. В то же время, не хотят или не могут вернуться в Украину 58% опрошенных беженцев. В 2023 году такой ответ давали 37% респондентов.

Желание остаться в Швеции в долгосрочной перспективе изменилось в 2024 году у 68% опрошенных (среди них 72% - мужчины).

Авторы исследования делают выводы, что перспективы стабильной работы, более высокие зарплаты и лучшие социальные преимущества создают стимул для украинцев строить новую жизнь в Швеции, а не возвращаться в Украину, даже когда закончится война.

Справка Finance.ua:

как показал отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год, Швеция сталкивается с нехваткой рабочей силы в почти 40 профессиях;

Швеция расширяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там на законных основаниях. В апреле 2022 года Швеция приняла поправку к постановлению о временной защите, которое распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.



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