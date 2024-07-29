В Ирландии сокращают выплаты украинским беженцам: что известно — Finance.ua

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В Ирландии сокращают выплаты украинским беженцам: что известно

Мир
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В Ирландии сокращают выплаты украинским беженцам: что известно
В Ирландии сокращают выплаты украинским беженцам: что известно
С сентября правительство Ирландии внедряет новые правила социальной поддержки украинских беженцев. О том, что тысячи украинцев с временной защитой лишатся помощи уже через месяц.
Об этом сообщает The Irish Times, пишет visitukraine.today.

Новые правила и суммы выплат

Правительство Ирландии 24 июля согласовало изменения в программу поддержки украинских беженцев. Теперь для тех, кто проживает в предоставленном государством жилье на полном пансионе, еженедельная помощь будет сокращена с 232 евро до 38,80 евро. Выплаты для детей будут составлять 29,80 евро в неделю. Эти изменения коснутся примерно 19 000 украинцев, прибывших в Ирландию после начала войны и не работающих.

Причины сокращения выплат

Ранее правительство Ирландии уже ввело аналогичные сокращения для прибывших после 14 марта 2024 года беженцев при условии предоставления им полного пансиона. В мае было принято решение об уравнении выплат для всех украинских беженцев, пользующихся бесплатным размещением от государства. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис отметил необходимость последовательного подхода к поддержке беженцев, независимо от даты их прибытия.
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Кроме этого, согласно новым правилам, с 14 марта этого года размещение за счет государства новоприбывшим предоставляется только в течение 90 дней. После этого украинцы должны искать отдельное жилье.

Определены центры размещения, подпадающие под сокращение

В список специальных центров размещения внесут около 200 мест, где украинцы получают жилье, питание, прачечные и другие услуги. Эти изменения вступят в силу с сентября, и первые пониженные выплаты беженцы получат 12 сентября. Сообщения о сокращении выплат начнут поступать в августе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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