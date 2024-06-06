Ирландия с 5 июня запретила въезд некоторым украинцам — Finance.ua

Ирландия с 5 июня запретила въезд некоторым украинцам Сегодня 16:12

С 5 июня 2024 года украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. При этом безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать, как прежде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства юстиции Ирландии и Shengen news.

Начиная с 5 июня 2024 года украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию. Для этого им потребуется действительный биометрический паспорт.

До этого после вторжения россии в Украину украинцам разрешали въезжать в Ирландию с просроченными биометрическими паспортами или внутренними паспортами, однако теперь страна отменила такие временные меры.

«С 5 июня гражданам Украины в соответствии с разделом 4 Закона об иммиграции 2004 года для въезда в государство требуется действительный биометрический паспорт. Для текущих бенефициаров временной защиты в Ирландии важно знать об этом требовании, если планируют временно выехать из страны», — говорится в заявлении.

Приостановление требования биометрических паспортов для граждан Украины было согласовано с практикой других государств-членов Европейского Союза в соответствии с указаниями Комиссии ЕС, пояснили в министерстве.

«Ситуация изменилась после начала войны, поэтому важно перейти от экстренного реагирования к более устойчивому», — уточнили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что большинство граждан Украины, которые едут в Ирландию, имеют действительные биометрические паспорта, поэтому новые изменения не воспрепятствуют въезду. Безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать.

Власти Ирландии также объяснили, что бенефициары временной защиты в Ирландии не лишатся защиты, если у них не будет действующего биометрического паспорта, однако им понадобится действующий биометрический паспорт для повторного въезда в Ирландию, если они планируют путешествовать за пределами страны.

В сентябре прошлого года Ирландия заняла третье место среди стран ЕС по количеству вновь прибывших украинцев, ищущих международную защиту из-за вторжения рф.

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