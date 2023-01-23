Украинская экономика прошла «дно» — Железняк Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Украинская экономика прошла «дно» — Железняк

Украинская экономика нащупала «дно» в 2022 году и может вернуться к росту уже в этом году.

Такое мнение в интервью UBR.ua высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Все зависит от военных действий, но я остаюсь оптимистом. Думаю, все последующие военные события будут о победе Украины и отвоевании оккупированных россией территорий. Думаю, самые страшные экономические времена прошли. Надеюсь, что на военном фронте — так же», — сказал Железняк.

Читайте также Еврокомиссия планирует ежеквартально выплачивать Украине по €4,5 миллиарда в течение года

По его словам, состояние экономики значительно лучше, чем ожидали как представители власти, так и эксперты. Как ни странно, гораздо лучше, чем прогнозировали во Всемирном банке, МВФ, ЕБРР.

Украина прошла год с гораздо лучшими позициями, которых никто в мире не мог ожидать от пребывающего в состоянии полноценной войны государства.

«Помню, что где-то в марте мы беседовали с некоторыми министрами, представителями власти: они вполне серьезно обсуждали идею выдачи продуктовых талонов для людей, которые не могут найти работу. Я очень рад, что эта идея так и осталась идеей, и в ней не было необходимости», — сказал Железняк.

Справка Finance.ua:

в 2023 году ЕС согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро помощи. Некоторые страны Евросоюза, в частности, Чехия, уже признали, что этого недостаточно;

деньги от стран-союзниц помогают Украине держаться на плаву. Финансовые ресурсы ожидаются от многих стран Запада;

в Украине будет введена так называемая «регуляторная гильотина», благодаря чему отменят механизмы предоставления большинства разрешений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.