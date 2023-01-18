Еврокомиссия планирует ежеквартально выплачивать Украине по €4,5 миллиарда в течение года — Finance.ua

Еврокомиссия планирует ежеквартально выплачивать Украине по €4,5 миллиарда в течение года Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Еврокомиссия планирует ежеквартально выплачивать Украине по €4,5 миллиарда в течение года

Еврокомиссия планирует ежеквартально выплачивать Украине по €4,5 миллиарда в течение 2023 года.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи министров ЕС по экономике и финансам.

«Мы продвигаемся в предоставлении Украине макрофинансовой помощи в 2023 году, как было согласовано на встрече в декабре. Я от имени ЕС подписал меморандум о взаимопонимании, определяющий условия и сроки выплаты этого кредита. Они включают реформы Украины в борьбе с коррупцией, укрепление верховенства права и энергетического сектора. Первая выплата в 3 миллиарда евро была произведена сегодня без условий, чтобы помочь Украине обеспечить самые неотложные финансовые потребности», — сказал Домбровскис.

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Он подчеркнул, что сейчас важно помочь Украине пройти зиму. В дальнейшем, как ожидается, Еврокомиссия обеспечит стабильное поступление финансовых ресурсов.

«В будущем мы предполагаем стабильное поступление финансирования, в среднем, в объеме 4,5 миллиарда евро каждый квартал», — сказал исполнительный вице-президент ЕК.

Он также отметил, что сроки выплаты кредита могут обсуждаться дополнительно, учитывая развитие ситуации в Украине. ЕС будет учитывать, что Украина находится в состоянии войны и, соответственно, будет оценивать достижения страны во внедрении необходимых реформ.

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«В любом случае наша цель — обеспечить, чтобы Украина получала стабильные финансовые поступления в течение текущего года. Мы оказывали Украине существенную макрофинансовую помощь и другие формы финансовой поддержки в прошлом году. Поскольку часто такие решения принимались как реакция на российскую агрессию, финансовые поступления были менее стабильны и предсказуемы. Именно это отмечали украинские власти: они нуждаются в стабильных финансовых поступлениях, и мы сможем обеспечить это с программой МФД+, которая будет покрывать существенную часть общих финансовых потребностей Украины. Другие доноры также играют свою роль», — подчеркнул исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, ЕС с начала полномасштабного вторжения рф оказывает Украине существенную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. В прошлом году помощь ЕС составила 19 миллиардов евро.

17 января Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша в 3 миллиарда евро из общего пакета макрофинансовой помощи на 2023 год в объеме 18 миллиардов евро.

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Укрінформ По материалам:

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