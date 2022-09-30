Транш МВФ и крупный пакет помощи от США: на что рассчитывают в НБУ — Finance.ua

Транш МВФ и крупный пакет помощи от США: на что рассчитывают в НБУ Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Транш МВФ и крупный пакет помощи от США: на что рассчитывают в НБУ

В Национальном банке Украины прогнозируют, что международная финансовая помощь Украине до конца года составит 10 млрд долларов. Среди них ожидается еще 4,5 млрд долларов от США.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью агентству « Интерфакс-Украина ».

«Уверенности нам также добавляет анонсированная международная финансовая помощь около 10 млрд долларов до конца года», — сказал Гелетий.

По его словам, в НБУ надеются на положительное решение по расширению RFI МВФ, благодаря которому Украина сможет получить еще около 1,4 млрд долларов в октябре.

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«Кроме этого, ожидаем решения по утверждению дополнительного пакета помощи Украине на 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов», — добавил он.

Как отметил Гелетий, все эти факторы будут помогать НБУ удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять официальный курс на текущем уровне.

Напомним, США выделили Украине 4,5 млрд долларов безвозвратной помощи через механизм Всемирного банка. Первый транш на 3 млрд долларов поступил на День Независимости, второй — в сентябре.

Справка Finance.ua:

У Украины есть договоренность с МВФ о начале работы над новой специальной программой; миссия МВФ приступит к работе уже в октябре этого года;

В следующем году Украина нуждается в 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, такую сумму планируют покрыть благодаря помощи международных партнеров — США, ЕС и МВФ.

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