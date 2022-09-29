Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС

Казна и Политика
26
Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС
Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС
Евросоюз перевел Украине 500 млн евро финансовой помощи из объявленного в сентябре пакета поддержки.
Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи заявил на совместном брифинге с вице-премьер-министром по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.
Читайте также
«Мы поддерживаем реформы финансово, а также выживание Украины в этой войне. Я очень рад объявить, что сегодня 500 млн евро бюджетной поддержки должны поступить на банковский счет Украины», — отметил он.
Вице-премьер-министр Стефанишина подтвердила поступление средств.
Кроме того, добавил Варгеи, на встрече с вице-премьер-министром они обсудили, как ЕС может быстрее всего предоставить 100 млн евро на восстановление школ в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Европейская комиссия в сентябре подписала четыре секторальных соглашения с Украиной, первое из которых предусматривает новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро;
  • в ЕК отметили, что это финансирование позволит гарантировать проживание и образование для внутренне перемещенных лиц и будет поддерживать сельскохозяйственный сектор.
  • также в рамках Совета будут подписаны другие соглашения. Среди них — соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза «Цифровая Европа», а также соглашение, которое позволит Украине участвовать в налоговой программе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.