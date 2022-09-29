Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС — Finance.ua

Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС Сегодня 10:49 — Казна и Политика

Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС

Евросоюз перевел Украине 500 млн евро финансовой помощи из объявленного в сентябре пакета поддержки.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи заявил на совместном брифинге с вице-премьер-министром по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

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«Мы поддерживаем реформы финансово, а также выживание Украины в этой войне. Я очень рад объявить, что сегодня 500 млн евро бюджетной поддержки должны поступить на банковский счет Украины», — отметил он.

Вице-премьер-министр Стефанишина подтвердила поступление средств.

Кроме того, добавил Варгеи, на встрече с вице-премьер-министром они обсудили, как ЕС может быстрее всего предоставить 100 млн евро на восстановление школ в Украине.

Справка Finance.ua:

Европейская комиссия в сентябре подписала четыре секторальных соглашения с Украиной, первое из которых предусматривает новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро;

в ЕК отметили, что это финансирование позволит гарантировать проживание и образование для внутренне перемещенных лиц и будет поддерживать сельскохозяйственный сектор.

также в рамках Совета будут подписаны другие соглашения. Среди них — соглашение об участии Украины в программе Европейского Союза «Цифровая Европа», а также соглашение, которое позволит Украине участвовать в налоговой программе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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