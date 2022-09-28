В Еврокомиссии наработали новый пакет санкций против россии: какие ограничения планируют ввести — Finance.ua

В Еврокомиссии наработали новый пакет санкций против россии: какие ограничения планируют ввести Сегодня 20:16 — Мир

В Еврокомиссии наработали новый пакет санкций против россии: какие ограничения планируют ввести

Урсула фон дер Ляен заявила о новом пакете санкций против россии. Его введут из-за того, что кремль «перевел вторжение в Украину на новый уровень».

Соответствующую информацию президент Европейской комиссии сообщила 28 сентября.

Она также рассказала, что санкции будут касаться нефти, импорта и тех, кто помогает россии обходить санкции.

Урсула фон дер Ляен сказала, что кремль должен заплатить за дальнейшую эскалацию. Еврокомиссия наработала новый пакет болезненных санкций против россии.

«Первая часть касается лиц и организаций. Вторая — ограничения торговли. Таким образом мы изолируем российскую экономику и ударим по ней еще сильнее», — пояснила фон дер Ляен.

Она добавила, что речь идет о:

запрете торговли: то есть российские товары не будут продаваться на европейских рынках;

расширении списка товаров, которые больше не будут поставлять в россию. В частности, это товары, которые могут использовать кремль в военной сфере — электронные или компоненты для самолетов, а также химические средства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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