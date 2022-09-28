В Еврокомиссии наработали новый пакет санкций против россии: какие ограничения планируют ввести — Finance.ua

В Еврокомиссии наработали новый пакет санкций против россии: какие ограничения планируют ввести
Урсула фон дер Ляен заявила о новом пакете санкций против россии. Его введут из-за того, что кремль «перевел вторжение в Украину на новый уровень».
Соответствующую информацию президент Европейской комиссии сообщила 28 сентября.
Она также рассказала, что санкции будут касаться нефти, импорта и тех, кто помогает россии обходить санкции.
Урсула фон дер Ляен сказала, что кремль должен заплатить за дальнейшую эскалацию. Еврокомиссия наработала новый пакет болезненных санкций против россии.
«Первая часть касается лиц и организаций. Вторая — ограничения торговли. Таким образом мы изолируем российскую экономику и ударим по ней еще сильнее», — пояснила фон дер Ляен.
Она добавила, что речь идет о:
- запрете торговли: то есть российские товары не будут продаваться на европейских рынках;
- расширении списка товаров, которые больше не будут поставлять в россию. В частности, это товары, которые могут использовать кремль в военной сфере — электронные или компоненты для самолетов, а также химические средства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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