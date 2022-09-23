Восьмой пакет санкций ЕС коснется цен на российскую нефть и IT-сферы, - FT — Finance.ua
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Восьмой пакет санкций ЕС коснется цен на российскую нефть и IT-сферы, - FT

Мир
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Восьмой пакет санкций ЕС коснется цен на российскую нефть и IT-сферы, - FT
Восьмой пакет санкций ЕС коснется цен на российскую нефть и IT-сферы, - FT
Восьмой пакет санкций Европейского Союза будет включать потолок цен на российскую нефть и будет касаться IT-сферы и кибербезопасности. ЕС готовит пакет в ответ на мобилизацию в россии и попытки аннексировать территории Украины.
Об этом сообщает Financial Times.
По данным источников издания, пакет будет предложен к рассмотрению после встреч официальных лиц Еврокомиссии с представителями стран — членов ЕС, которые начинаются уже сегодня.
В очередном санкционном пакете будут прописаны дополнительные списки россиян, подпадающих под ограничения, а также меры, направленные против программного обеспечения.
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FT пишет, что наиболее радикально настроенные члены ЕС — Польша, Латвия, Литва и Эстония — призывают ввести более жесткие ограничения. Так, они хотят лишить доступа к SWIFT еще больше российских банков, а также настаивают на введении запрета на импорт алмазов. Кроме того, политики этих государств призывают ввести ограничения и против Беларуси. Однако европейские чиновники отметили, что по некоторым амбициозным идеям достичь соглашения будет сложно.
«Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет слишком мало, „ястребы“ скажут, что этого недостаточно», — сказал изданию европейский дипломат.
Напомним, страны-члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после ядерных угроз президента рф владимира путина.
По материалам:
РБК-Україна
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