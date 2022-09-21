Совет ЕС расширит санкции против российских депутатов — Finance.ua

Совет ЕС расширит санкции против российских депутатов
Восемь стран и среди них Украина присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкционного списка в связи с агрессией рф против Украины.
Об этом идет речь в декларации высокого представителя ЕС.
1 сентября 2022 года Совет ЕС добавил трех лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.
«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания и Украина, потенциальная страна-кандидат Босния и Герцеговина и страны Европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета», — говорится в документе.
Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики этому Решению Совета.
В расширенный 1 сентября список попали депутаты Госдумы рф Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Совета Федерации рф Валерий Пономарев.
Полякову и Ткачева внесли в список, поскольку они поддержали признание «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Пономарев попал под санкции из-за аналогичного голосования в Совете федерации.
В целом, персональные санкции ЕС касаются около 1000 россиян и 100 юридических лиц.
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