Совет ЕС расширит санкции против российских депутатов — Finance.ua

Совет ЕС расширит санкции против российских депутатов Сегодня 09:45 — Мир

Совет ЕС расширит санкции против российских депутатов

Восемь стран и среди них Украина присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкционного списка в связи с агрессией рф против Украины.

Об этом идет речь в декларации высокого представителя ЕС.

1 сентября 2022 года Совет ЕС добавил трех лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания и Украина, потенциальная страна-кандидат Босния и Герцеговина и страны Европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета», — говорится в документе.

Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики этому Решению Совета.

В расширенный 1 сентября список попали депутаты Госдумы рф Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Совета Федерации рф Валерий Пономарев.

Полякову и Ткачева внесли в список, поскольку они поддержали признание «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Пономарев попал под санкции из-за аналогичного голосования в Совете федерации.

В целом, персональные санкции ЕС касаются около 1000 россиян и 100 юридических лиц.

Фінансовий клуб По материалам:

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