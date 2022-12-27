Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут деньги — Finance.ua
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Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут деньги

Казна и Политика
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Швеция дополнительно выделила Украине около 19,2 млн долларов. Средства пойдут в поддержку обороны.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Отмечено, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.
«Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше предыдущего.
О новом пакете военной помощи от Швеции Резников рассказал еще 19 ноября.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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