Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут деньги — Finance.ua

Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут деньги
Швеция дополнительно выделила Украине около 19,2 млн долларов. Средства пойдут в поддержку обороны.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Отмечено, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.
«Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше предыдущего.
О новом пакете военной помощи от Швеции Резников рассказал еще 19 ноября.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью