Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут деньги — Finance.ua

Швеция выделила новый миллионный транш для Украины: куда пойдут деньги Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Швеция дополнительно выделила Украине около 19,2 млн долларов. Средства пойдут в поддержку обороны.

Отмечено, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.

«Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше предыдущего.

О новом пакете военной помощи от Швеции Резников рассказал еще 19 ноября.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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