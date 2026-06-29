Украинки готовы к повышениям и «мужским» профессиям, чтобы зарабатывать больше — исследование Сегодня 15:17

Женщина на руководящей должности

Более половины украинок готовы взять на себя больше ответственности и получить повышение на работе, а 56% хотят узнать больше о переквалификации в традиционно «мужские» профессии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования карьерных настроений украинцев, проведенного Gradus.

Украинки все чаще стремятся к карьерному росту

Несмотря на высокую нагрузку и усталость, украинские женщины демонстрируют рост профессиональных амбиций. Сейчас 48% опрошенных заявляют, что стремятся к карьерному развитию и руководящим должностям. Для сравнения среди мужчин такой показатель составляет 53%.

Еще выше оказалась готовность к непосредственному повышению. Взять на себя управление проектами или организациями готовы 55% женщин, что заметно больше, чем в прошлом, когда этот показатель составлял 50%. Среди мужчин готовность к новым должностям выразили 65%.

При этом самым привлекательным карьерным путем для украинцев остается собственное дело. Развивать бизнес или работать на себя хотели бы 29% респондентов. В то же время для 22% женщин карьерный рост пока не в приоритете. Среди мужчин ответили 17%.

Главным стимулом для принятия должности с большей нагрузкой остается более высокая зарплата. Именно значительный рост дохода мотивировал бы согласиться на повышение 45% женщин и 40% мужчин. На втором месте оказался баланс между работой и личной жизнью, который важен для 19% опрошенных.

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Чаще всего украинцы объясняют трудности с профессиональной реализацией внешними факторами. Среди женщин 43% назвали главным препятствием в отсутствии мира, а среди мужчин — 47%. Еще 35% респондентов отметили экономическую нестабильность.

В то же время, для многих женщин актуальными остаются и внутренние барьеры. Так, 35% опрошенных говорят о нехватке смелости и решительности, а 34% о неуверенности в собственных силах.

Тем не менее, коллеги высоко оценивают профессиональные качества женщин. В частности, 78% респондентов считают своих коллег уверенными в себе, а 83% отмечают их сильные организаторские способности.

Более половины украинок интересуются «мужскими» профессиями

В условиях кадрового дефицита все больше женщин рассматривают возможность освоить профессии, традиционно считавшиеся мужскими. Получить больше информации о таких возможностях хотели бы 56% украинок.

Однако на пути к переквалификации они видят ряд препятствий:

чаще всего речь идет о трудностях с совмещением работы и семейных обязанностей — заявили 46% респонденток;

еще 26% опасаются предвзятого отношения со стороны общества или близкого окружения;

по 25% назвали барьерами возможную дискриминацию на работе и отсутствие необходимых знаний.

Если же обучение будет бесплатным, главным критерием выбора новой профессии для женщин станет высокая заработная плата — этот фактор важен для 64% опрошенных. Также среди ключевых условий — гибкий график работы (49%) и отсутствие дискриминации и предубеждений на рабочем месте (27%).

Ранее мы сообщали, что гендерный разрыв в зарплате (Gender Pay Gap) — это разница между средними доходами мужчин и женщин за определенный период. Сколько теряет экономика из-за гендерного разрыва в зарплатах — рассказывали здесь.

Также мы писали , что из-за процесса мобилизации, миграции и острого дефицита кадров бизнес начал пересматривать традиционные кадровые подходы. Женщины все чаще приходят в профессии, годами считавшиеся «мужскими». Но вместе с новыми ролями они нередко получают старую реальность: выполняют ту же работу, что и мужчины, однако зарабатывают меньше.

Также стоит отметить, что в Украине идет экспериментальный проект обучения женщин на условно «мужские» профессии, и он уже показывает хорошие результаты. За освоение новых специальностей взялись 945 женщин. Какие профессии выбирают чаще всего — читайте по ссылке.

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