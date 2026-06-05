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Женщины в Украине зарабатывают почти на 10 тыс. грн меньше мужчин — данные Госстата

Личные финансы
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Женщины в Украине зарабатывают почти на 10 тыс. грн меньше мужчин — данные Госстата
Женщины в Украине зарабатывают почти на 10 тыс. грн меньше мужчин — данные Госстата
Как сообщает Государственная служба статистики, среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составила 28 885 грн.
У мужчин — 33 798 грн, а у женщин — 24 791 грн. Разница составляет почти 10 тем. грн.

Где самый большой разрыв

Соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%.
Женщины в Украине зарабатывают почти на 10 тыс. грн меньше мужчин — данные Госстата
Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в областях:
  • 47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха;
  • 38,7% - финансовой и страховой деятельности;
  • 37,8% - информации и телекоммуникаций.
Ранее Finance.ua писал, что большинство работодателей не видят разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин. Три четверти компаний не отслеживают системно вопросы гендерного равенства в зарплатах и ​​убеждены, что разницы в ожиданиях финансовой компенсации мужчин и женщин нет. На уровне индивидуального найма все обстоит как дело конкретного кандидата. Но более подробные ответы респондентов демонстрируют другую логику.
Аналитики компании GRC.ua выяснили, что работодатели охотнее нанимают женщин на исторически «мужские» позиции, однако до сих пор существует гендерный разрыв в зарплатах.
Большинство работодателей не видят разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин. Лишь каждая пятая компания фиксирует гендерное неравенство в пожеланиях размера окладов. Чаще всего женщины готовы работать за зарплату ниже на 11−20% за аналогичный объем работы мужчин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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