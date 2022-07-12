Украинцы заплатили более 450 млн гривен за 10 дней таможенного оформления авто — Finance.ua

Украинцы заплатили более 450 млн гривен за 10 дней таможенного оформления авто Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Украинцы заплатили более 450 млн гривен за 10 дней таможенного оформления авто

С начала июля Государственная таможенная служба Украины оформила 4,6 тыс. единиц автотранспорта с уплатой таможенных платежей, приобретенных гражданами за границей. За это время в бюджет Украины поступило около 464 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

С 1 июля действует Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению».

В соответствии с ним импорт товаров, ввозимых физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами независимо от системы налогообложения, вновь облагается ввозной пошлиной.

А упрощенцы I-III группы, не являющиеся плательщиками НДС, снова должны ввозить товары с уплатой налога на добавленную стоимость. Эти платежи были возвращены и на импорт отдельных транспортных средств, которые до этого ввозились гражданами на льготных условиях.

Справка Finance.ua:

30 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе речь идет о ввозе автомобилей гражданами;

с 9 апреля по 30 июня украинцы смогли растаможить бесплатно 236 792 автомобиля. В общей сложности сэкономлено 26,1 млрд гривен таможенных платежей. После окончания нулевого растаможивания автомобили в Украине могут значительно подорожать;



по мнению экспертов, первые несколько месяцев после отмены «нулевой» растаможки украинцы будут покупать автомобили на внутреннем рынке. Однако параллельно с сокращением предложения на рынке автомобилей, привезенных «под ноль», цены на авто в Украине будут постепенно расти.

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