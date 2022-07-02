Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто з-за кордону — Finance.ua

Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто з-за кордону Вчора 20:03 — Казна та Політика

Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто з-за кордону

Президент підписав закон про скасування «нульового» розмитнення. Це означає, що вже з 1 липня за розмитнення авто необхідно платити платежі у повному обсязі — мито, ПДВ та акциз.

Чи існуватиме імпорт вживаних авто з-за кордону після повернення до податків зразка 2018 року, розповідають експерти Інституту досліджень авторинку.

Імпорт призупиниться

Таке рішення «заморозить» імпорт вживаних авто з-за кордону та призведе до підвищення цін на автомобілі в Україні. Більшість автомобілів вартістю до $5 тисяч — а саме в таких машинах є найбільша потреба — розмитнювати за «новими-старими» ставками не буде жодного сенсу.

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Акцизний збір на ввезення таких авто може складати 200-300% від їх вартості, що економічно невигідно. Тому замість десятків тисяч ввезених вживаних легковиків у місяць, імпортуватимуть лише кілька тисяч, а замість додаткових надходжень бюджет отримає лише втрати.

При цьому найгірших показників слід очікувати у серпні та вересні, впевнений Левко Прокіпчук, ексначальник Львівської митниці та асоційований експерт Інституту досліджень авторинку із питань практичного застосування митного законодавства. У липні вимушено буде оформлена та частина машин, які не встигли цього зробити за «нульовим» розмитненням. Зокрема, ті, кого новина застала вже на кордоні чи в черзі на митний термінал.

У разі, якщо в системі нарахування митних платежів не буде змін, надалі імпортуватимуть в незначній кількості лише такі категорії вживаних авто:

Авто з Америки. Нижча ціна машини «там» у порівнянні з європейським ринком робить такий крок все ще більш-менш вигідним. Окрім того, є значна частина транспортних засобів, які вимушено «зависли» в Європі через тимчасову зупинку українських портів.

Нижча ціна машини «там» у порівнянні з європейським ринком робить такий крок все ще більш-менш вигідним. Окрім того, є значна частина транспортних засобів, які вимушено «зависли» в Європі через тимчасову зупинку українських портів. Дорогі автомобілі. Мова йде в основному про автомобілі віком до 5 років та преміумсегмент. Оскільки податки на такі авто складають лише 35-40% від їх вартості, їх ввозитимуть і надалі.

Мова йде в основному про автомобілі віком до 5 років та преміумсегмент. Оскільки податки на такі авто складають лише 35-40% від їх вартості, їх ввозитимуть і надалі. Електромобілі. На авто з електричним двигуном залишився єдиний платіж: акциз, що становить 1 євро за кіловат батареї. Збір до пенсійного фонду на електроавто з 1 липня скасували одночасно зі скасуванням «нульового» розмитнення.

На авто з електричним двигуном залишився єдиний платіж: акциз, що становить 1 євро за кіловат батареї. Збір до пенсійного фонду на електроавто з 1 липня скасували одночасно зі скасуванням «нульового» розмитнення. Вантажівки, автобуси та спецтехніка. Кількість імпорту цих категорій транспорту завжди була значно меншою у порівнянні з іншими, проте потреба в них залишається високою.

Як це вплине на внутрішній ринок

Попит на авто в Україні буде завжди, пояснює Остап Новицький, аналітик Auto.Ria. Основною причиною цього є нестача машин в нашій країні. Рівень автомобілізації в Україні — найнижчий у Європі: 250 авто на 1000 осіб проти 600 в Євросоюзі. Тому українці купуватимуть автомобілі й надалі, питання лише в тому, які та за яку ціну, каже експерт.

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Перші кілька місяців після скасування «нульового» розмитнення українці купуватимуть автомобілі на внутрішньому ринку. Проте паралельно зі скороченням пропозиції на ринку автомобілів, привезених «під нуль», ціни на авто в Україні поступово зростатимуть. В першу чергу — на популярні моделі легковиків. До кінця року подорожчання може скласти до 30% від їх вартості та навіть більше, якщо загострюватиметься криза та дефіцит авто на світовому авторинку.

Що робити тим, хто не встиг

Якщо все ж вас спіткала халепа і ви не встигли розмитнити автомобіль за «нульовим» розмитненням і не знаєте, що тепер робити з машиною, існує кілька варіантів розв’язання цієї проблеми:

Залишити авто у Польщі. Тут можна або продати його, або залишити на стоянці (вартість — 20 злотих за добу). Оформити реекспорт, тобто вивезти авто назад за кордон без розмитнення. Передати на склад митниці або СТЗ для тимчасового зберігання. Це допоможе виграти час та зібрати кошти на розмитнення. Віддати на користь державі. Автомобілі зараз дуже потрібні нашій армії. Розмитнити за звичайною процедурою, сплативши у повному розмірі всі митні платежі.

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