Скільки отримає український бюджет після скасування безкоштовного розмитнення — Finance.ua

Скільки отримає український бюджет після скасування безкоштовного розмитнення Вчора 09:32 — Нерухомість

Бюджет України додатково отримає близько 5 млрд грн за рахунок скасування безкоштовного розмитнення авто, ввезених з-за кордону. Крім того, в цій цифрі також враховується оподаткування низки інших імпортних товарів.

Про це розповів перший заступник голови Державної митної служби України Олександр Шуцький в інтерв’ю сайту Обозреватель.

«Це приблизно, думаю, ми почнемо отримувати до бюджету від 4 до 5 млрд грн. Це додатково, якщо не враховувати, що ми маємо 9-12 млрд з інших платежів. Плюс будемо отримувати ще від 4 до 5 млрд грн від транспортування товарів», — каже Шуцький.

Нагадаємо, в Україну ввезли майже 200 тис. авто «єврономерах» за період, коли за розмитнення авто не потрібно було сплачувати податки та внески до бюджету. Це спричинило виведення з країни величезної кількості валюти, крім того, європейці, які побачили обсяги, скоротили масштаби гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернуть ПДВ та мита на імпортні товари. Нововведення зачепить зокрема «єврономери».

Той самий законопроєкт передбачає і повернення ПДВ для імпортних товарів. Винятком, напевно, залишиться автомобільне пальне.

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