Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні різко подорожчають автомобілі з пробігом — Finance.ua
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Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні різко подорожчають автомобілі з пробігом

Технології&Авто
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Із 9 квітня по 30 червня українці змогли розмитнити безкоштовно 236 792 автомобілі. Загалом заощаджено 26,1 млрд гривень митних платежів. Після закінчення нульового розмитнення автомобілі в Україні можуть значно здорожчати.
Таку думку в ефірі Українське радіо висловив експерт аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей» Тарас Рябченко.
«Тепер громадянам доведеться ввозити автомобілі на територію України для власних потреб з націнкою в 30 % і більше. Щодо ввезення автівок для фронту, то тут залишився механізм ввезення через гуманітарну допомогу. Разом з тим, в цьому випадку буде потрібна більша кількість документів і це все ускладнює», — каже Рябченко.
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Експерт додав, що зараз повертаються довоєнні ставки податків, тобто 20 % ПДВ та 10 % мита.

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«Якщо людина купує авто на енну суму, то слід додати податки, які вона мала б сплатити до війни», — підсумував він.
Для порівняння, з початку 2022 року свої перші реєстраційні номери отримали 17,8 тис. нових легкових авто, що майже утричі менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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За матеріалами:
MMR
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