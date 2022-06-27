В Україну масово везуть авто на «єврономерах»: на кордоні кілометрові черги — Finance.ua

В Україну масово везуть авто на «єврономерах»: на кордоні кілометрові черги Вчора 19:29 — Особисті фінанси

В Україну масово везуть авто на «єврономерах»: на кордоні кілометрові черги

На західному кордоні України утворилися кілометрові черги легкових автомобілів, які везуть на пільгове розмитнення.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«Істотне збільшення кількості легкових транспортних засобів на в’їзд до України в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону. У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на кілька кілометрів і іноді досягають 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, але вона також викликає чималу стурбованість», — зазначив Микита.

Черга стосується тільки автомобілів, які везуть на розмитнення. Туристи, транзитні транспортні засоби рухаються вільно.

«Трафік збільшився в сотні разів, машини на розмитнення їдуть не тільки з Угорщини, але і з країн Прибалтики, Польщі. Значна частина авто не має належним чином оформлених документів, що значно ускладнює пропуск і оформлення», — заявив Микита.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня;

експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують, що з поверненням «довоєнних» ставок розмитнення, імпорт знову призупиниться, до рівня кількох тисяч авто в місяць.

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УНІАН За матеріалами:

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