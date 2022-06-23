Нульове розмитнення скасували: як це вплине на авторинок — Finance.ua

Нульове розмитнення скасували: як це вплине на авторинок Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Нульове розмитнення скасували: як це вплине на авторинок

Нульове розмитнення скасували. Верховна Рада більшістю голосів ухвалила законопроєкт № 7418. Документ повертає «довоєнні» ставки розмитнення, що були ухвалені попередньою владою ще у 2018 році.

Про це сказано в повідомленні експертів Інституту досліджень авторинку.

Якщо закон підпише президент, «нульове» розмитнення перестане діяти уже з 1 липня 2022 року.

«Повне скасування податків, згодом постійна невизначеність щодо терміну їх дії, кілька спроб їх повернення, заяви про розмитнення в смартфоні й врешті просто повернення до ставок 2018 року — все це дуже негативно впливає на авторинок та позбавляє можливості планування як громадян, так і бізнесу», — кажуть експерти.

Наступний тиждень варто очікувати зростання черг на кордонах, адже тепер різко зросте кількість тих, хто схоче встигнути скористатися безмитним ввезенням авто до його скасування.

Як це вплине на авторинок

У березні 2022 року в Україну імпортували всього близько 2 тисяч вживаних авто. З ухваленням «нульового» розмитнення імпорт багаторазово зріс.

eauto.org.ua

Експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують, що з поверненням «довоєнних» ставок розмитнення, імпорт знову призупиниться, до рівня кількох тисяч авто в місяць. Цьому будуть сприяти, зокрема:

зниження купівельної спроможності українців внаслідок повномасштабної війни;

подорожчання автомобілів за кордоном внаслідок кризи автомобільної промисловості та дефіциту пропозиції на ринку;

подорожчання та ускладнення доставлення транспортних засобів з-за кордону, найбільше — в сегменті авто з країн Америки та Південної Кореї;

зміна курсу валют, знецінення гривні.

Після повернення податків зразка 2018 року, ввезення автомобіля з-за кордону буде невигідним. Тому перший час автомобілі купуватимуть на внутрішньому ринку, де почнеться зростання цін на більшість популярних моделей, в межах 20-30%.

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Окрім прямого впливу, є ще й непрямий: різке зростання корупційних ризиків на митниці. Оскільки формула нарахування податків передбачає залежність від митної вартості авто, яку своєю чергою визначають працівники митниці, можна припустити, що відновляться схеми для зменшення розміру цих платежів. Зокрема, підробка інвойсів, зазначення вигаданих пошкоджень авто, підміна документів тощо.

Скасування збору до пенсійного фонду для електромобілів, передбачене законопроєктом № 7418, жодним чином не покращить ситуацію на авторинку. Перш за все, через зовсім невеликий відсоток автомобілів з електродвигуном в структурі імпорту внаслідок дорожнечі таких машин за кордоном, та стосуватиметься обмеженої кількості забезпечених українців.

Враховуючи усі вищеописані негативні моменти, можна передбачити не додаткові надходження, а навпаки, втрати української економіки внаслідок зменшення обсягів імпорту, зростання рівня корупції, та зменшення економічної активності та мобільності українців.

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