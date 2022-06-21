У бюджеті великий дефіцит та величезні проблеми, — у ВР пояснили, чому скасували нульове розмитнення

Нульове розмитнення автомобіля для потреб армії залишається. Проте нульове розмитнення інших імпортних товарів призвело до неконкурентності українських виробників та значних недонадходжень до бюджету. Тому уряд переглянув деякі пільги з цього приводу.

Про це розповіла народний депутат із фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна в ефірі телеканалу «Прямий». Вона пояснила, чому Верховна Рада була змушена переглянути окремі пільги щодо оподаткування.

«Насправді ця невизначеність найбільше дивує та турбує. Коли після заяв чиновників терміново почали писати проєкт закону про те, що надається пільга зі сплати ПДВ при імпорті товарів для підприємців 1, 2, 3 групи, тобто звільнялися від сплати ПДВ за ввезенні будь-яких груп товарів підприємці цих груп. І водночас дозволили на 3-й групі перебувати і всьому великому бізнесу без обмеження річних обсягів. Як згодом з’ясувалося, влада не мала розуміння, чи зможе наша країна забезпечити себе товарами першої необхідності», — розповіла Южаніна.

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За її словами, ввезення імпорту без сплати митних платежів було зроблено виключно задля забезпечення та уникнення дефіциту товарів.

«Це означає, що міністерство економіки не володіє цифрами наповнення товарами першої необхідності в Україні на наших прилавках», — наголосила вона.

Депутат додала, що таке рішення бізнес сприйняв досить позитивно.

«Але наступні місяці показали, що наші підприємства, особливо на тих територіях, де більш-менш безпечна ситуація, продовжили працювати. І вони стали неконкурентними з тими товарами, які почали ввозитися з інших країн і стали дешевшими за наші власні продукти. Тобто внутрішній виробник, який помалу почав працювати буквально через два тижні після початку війни, прийшовши до тями, розуміючи, що потрібно продовжувати працювати, став неконкурентним порівняно з імпортним товаром», — сказала Южаніна.

«Очевидно, що цю норму треба було скасовувати, і цю пільгу треба було скасовувати», — зазначила вона.

Южанина наголосила, що для ввезення з-за кордону автомобілів скасовано пільгу лише фізичним особам при ввезенні транспорту для власного використання.

«А все, що стосується волонтерів, благодійників, меценатів — все залишилося так само без сплати всіх митних платежів. Зараз продовжуватимуть нічого не платити при ввезенні авто для потреб військових. Ця норма залишилася, вона не скасована, вона робоча», — підкреслила депутатка.

Южаніна пояснила: для вирішення питання розмитнення автомобілів для громадян будуть внесені проєкти законів, зокрема, розмитнення авто через додаток «Дія» з новою формулою розмитнення, яка враховуватиме інтереси громадян.

«У бюджеті настільки великий дефіцит, настільки величезні проблеми, що абсолютно нехтувати ними, нехтувати тим, що наш бізнес став неконкурентним, ми не могли. Тому ми голосували за підтримку цього проєкту закону», — наголосила вона.

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