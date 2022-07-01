Скасовано пенсійний збір при першій реєстрації електрокарів — Finance.ua

Скасовано пенсійний збір при першій реєстрації електрокарів
Відсьогодні, 1 липня, вступив у дію Закон України щодо перегляду окремих пільг оподаткування.
Про це повідомили в МВС.
Відтак електрокари звільнено від сплати пенсійного збору при першій реєстрації.
Зауважимо, не оподатковують лише легкові електромобілі. Гібридних авто ця норма не стосується.
Тепер перша реєстрація електрокарів без сплати пенсійного збору у сервісному центрі МВС коштує близько семиста гривень.
Довідка Finance.ua:
Згідно з ПДР, порушення дозволеної швидкості карається трьома видами штрафів залежно від наслідків та швидкості:
- 340 грн — за перевищення дозволеної на ділянці дороги швидкості понад 20 км/год, але менше 50 км/год,
- 1700 грн — за перевищення понад 50 км/год,
- 1445 грн — за порушення дозволеної швидкості, внаслідок чого було спровоковано ДТП.
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