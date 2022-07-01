Скасовано пенсійний збір при першій реєстрації електрокарів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скасовано пенсійний збір при першій реєстрації електрокарів

Технології&Авто
268
Відсьогодні, 1 липня, вступив у дію Закон України щодо перегляду окремих пільг оподаткування.
Про це повідомили в МВС.
Відтак електрокари звільнено від сплати пенсійного збору при першій реєстрації.
Зауважимо, не оподатковують лише легкові електромобілі. Гібридних авто ця норма не стосується.
Тепер перша реєстрація електрокарів без сплати пенсійного збору у сервісному центрі МВС коштує близько семиста гривень.

Довідка Finance.ua:

Згідно з ПДР, порушення дозволеної швидкості карається трьома видами штрафів залежно від наслідків та швидкості:
  • 340 грн — за перевищення дозволеної на ділянці дороги швидкості понад 20 км/год, але менше 50 км/год,
  • 1700 грн — за перевищення понад 50 км/год,
  • 1445 грн — за порушення дозволеної швидкості, внаслідок чого було спровоковано ДТП.

Зелена картка на Finance.ua: купуйте онлайн, щоб не переплачувати на кордоні 🚙

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.