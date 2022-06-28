Водіям нагадали про штрафи за перевищення швидкості — Finance.ua

Водіям нагадали про штрафи за перевищення швидкості Вчора 19:34 — Технології&Авто

Під час воєнного часу чимало водіїв забули про те, що потрібно дотримуватися елементарних правил дорожнього руху, у тому числі і швидкісного режиму.

Залежно від ситуації, штрафи за перевищення швидкості в Україні сильно варіюються. Так, сума штрафу для водіїв-гонщиків може коливатися від 340 до 3400 гривень.

Згідно з ПДР, порушення дозволеної швидкості карається трьома видами штрафів залежно від наслідків та швидкості:

340 грн — за перевищення дозволеної на ділянці дороги швидкості понад 20 км/год, але менше 50 км/год,

1700 грн — за перевищення понад 50 км/год,

1445 грн — за порушення дозволеної швидкості, внаслідок чого було спровоковано ДТП.

Довідка Finance.ua:

Минулого року в Україні ухвалили законопроект № 2695, який суттєво збільшив штрафи за перевищення швидкості.

Якщо раніше штраф за перевищення швидкості на 20 км/год був 255 грн, то тепер він став 340 гривень.

Що стосується штрафу за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год, то він зріс до 1700 гривень замість 510 гривень.

MMR За матеріалами:

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