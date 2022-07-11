Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке

Личные финансы
203
Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке
Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке
В начале июля закончилось действие льгот по растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Однако по определенным причинам воспользоваться этой возможностью успели не все желающие. Как пишет MMR, тысячи украинцев застряли на границе, подав предварительную таможенную декларацию.
Исправить этот недостаток призван проект Закона № 7534 от 08.07.2022 «О внесении изменений в раздел XXI „Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины по окончанию действия льгот по налогообложению транспортных средств».

В чем суть предложения

По мнению авторов документа, растаможкой следует считать оформление таможенной декларации МД1, то есть выезда из зоны таможенного контроля на внутреннем терминале. В настоящее время возникла настоятельная необходимость проведения окончательного таможенного оформления транспортных средств, которое по разным причинам не закончено, но подана предварительная таможенная декларация.
Целью проекта является завершение таможенного оформления транспортных средств при их ввозе гражданами на таможенную территорию Украины с применением ранее предоставленных налоговых преференций для транспортных средств, по которым декларантом или уполномоченным им лицом подана в соответствии со статьей 259 Таможенного кодекса предварительная таможенная декларация до 1 июля 2022 года и стоимость которых не превышает эквивалент 10 тысяч евро.
Документ предусматривает, что после его принятия у украинцев будет еще 30 дней, чтобы растаможить свои автомобили.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.