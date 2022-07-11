Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке — Finance.ua

Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке Сегодня 20:08 — Личные финансы

Украинцам, не успевшим завезти автомобиль из-за границы, могут продлить льготы по растаможке

В начале июля закончилось действие льгот по растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Однако по определенным причинам воспользоваться этой возможностью успели не все желающие. Как пишет MMR , тысячи украинцев застряли на границе, подав предварительную таможенную декларацию.

Исправить этот недостаток призван проект Закона № 7534 от 08.07.2022 «О внесении изменений в раздел XXI „Заключительные и переходные положения“ Таможенного кодекса Украины по окончанию действия льгот по налогообложению транспортных средств».

В чем суть предложения

По мнению авторов документа, растаможкой следует считать оформление таможенной декларации МД1, то есть выезда из зоны таможенного контроля на внутреннем терминале. В настоящее время возникла настоятельная необходимость проведения окончательного таможенного оформления транспортных средств, которое по разным причинам не закончено, но подана предварительная таможенная декларация.

Целью проекта является завершение таможенного оформления транспортных средств при их ввозе гражданами на таможенную территорию Украины с применением ранее предоставленных налоговых преференций для транспортных средств, по которым декларантом или уполномоченным им лицом подана в соответствии со статьей 259 Таможенного кодекса предварительная таможенная декларация до 1 июля 2022 года и стоимость которых не превышает эквивалент 10 тысяч евро.

Документ предусматривает, что после его принятия у украинцев будет еще 30 дней, чтобы растаможить свои автомобили.

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MMR По материалам:

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