Зеленський підписав закон про скасування безмитного ввезення авто українцями — Finance.ua

Зеленський підписав закон про скасування безмитного ввезення авто українцями
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з 1 липня митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як зазначив депутат, закон «з 1 липня набуває чинності в повному обсязі».
Повернення податків і мит
Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект № 7418 21 червня.
Закон відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
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Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома).
Аргументи уряду
Уряд подав законопроект про поновлення податків на імпорт в кінці травня. За оцінкою Кабміну, до цього часу було ввезено 119 тисяч автомобілів, податкова пільга склала 13 млрд гривень, тобто близько 110 тисяч гривень на кожен автомобіль. До 1 липня загалом без мит буде ввезено 240 тисяч автомобілів.
Крім того, пільги закону позбавляли бюджет надходжень 3,5 млрд гривень митних платежів від підприємств і ФОПів.
Міністр фінансів Сергій Марченко неодноразово закликав повернути податки на імпорт.
Позиція НБУ
У НБУ вважають, що відновлення мит і податків на імпорт товарів і послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку для самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні і дозволить обмежити темпи зростання імпорту, який тисне на валютний ринок, і на міжнародні резерви України.
Крім того, зростуть щомісячні надходження до бюджету. За оцінками Міністерства економіки, вони збільшаться на 3,5 млрд гривень на місяць.
У НБУ вважають, що закон про відновлення податків на імпорт товарів створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.
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