Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну — Finance.ua
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Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну

Казна та Політика
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Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну
Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну
Група народних депутатів переважно з фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 7499 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій та іншими категоріями осіб, яким пропонується обмежити можливість нульового розмитнення авто.
Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту, однак як написав на сторінці у Facebook один з його авторів, нардеп Ігор Фріс, законопроєктом пропонується дозволити нульове розмитнення одного легкового авто (без права продажу і передачі по генеральній довіреності в три роки) для учасників бойових дій, цивільних, авто яких знищено внаслідок війни.
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За його словами, документи, якими необхідно буде підтвердити знищення авта буде встановлювати Кабінет Міністрів.
Як повідомляла «Судово-юридична газета» Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає, серед іншого скасування нульового розмитнення авто для переважної більшості громадян. На пільгових умовах з 1 липня можна ввести лише автівки на потреби армії. Ухвалений документ вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада схвалила урядовий законопроект щодо скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз та ПДВ повертаються з 1 липня;
  • разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома).
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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