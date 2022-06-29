Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну — Finance.ua

Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну Вчора 08:00 — Казна та Політика

Раді пропонують залишити нульове розмитнення авто для учасників бойових дій та цивільних, які втратили авто через війну

Група народних депутатів переважно з фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 7499 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій та іншими категоріями осіб, яким пропонується обмежити можливість нульового розмитнення авто.

Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту, однак як написав на сторінці у Facebook один з його авторів, нардеп Ігор Фріс, законопроєктом пропонується дозволити нульове розмитнення одного легкового авто (без права продажу і передачі по генеральній довіреності в три роки) для учасників бойових дій, цивільних, авто яких знищено внаслідок війни.

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За його словами, документи, якими необхідно буде підтвердити знищення авта буде встановлювати Кабінет Міністрів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» Верховна Рада схвалила законопроєкт , який передбачає, серед іншого скасування нульового розмитнення авто для переважної більшості громадян. На пільгових умовах з 1 липня можна ввести лише автівки на потреби армії. Ухвалений документ вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада схвалила урядовий законопроект щодо скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз та ПДВ повертаються з 1 липня;

разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома).

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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