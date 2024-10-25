Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего — Finance.ua
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Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего

Кредит&Депозит
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Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего
Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего
В августе 2024 г. банки Украины выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Отмечается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в августе 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем (июлем 2024 г.) на 2,3%, по сравнению с августом прошлого года — на 34,1%.
Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в августе предоставлены в рамках этой программы).

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8,2% годовых с 8% в июле.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:
  • в Киеве и Киевской области (345 договоров на общую сумму 678,8 млн грн, что составляет 55,3% от общего объема);
  • во Львовской области (37 договоров на 70,9 млн грн);
  • в Ивано-Франковской области (32 договора на 52,1 млн грн);
  • в Днепропетровской области (33 договора на 48,9 млн грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и для населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.
Напомним, жилищный сертификат «єВідновлення» разрешили использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе «єОселя». Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса «єОселя», который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако сейчас банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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