Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего — Finance.ua

Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

Украинцы за месяц взяли ипотечных кредитов более чем на 1 млрд грн: в каких областях больше всего

В августе 2024 г. банки Украины выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Отмечается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в августе 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем (июлем 2024 г.) на 2,3%, по сравнению с августом прошлого года — на 34,1%.

Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в августе предоставлены в рамках этой программы).

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8,2% годовых с 8% в июле.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:

в Киеве и Киевской области (345 договоров на общую сумму 678,8 млн грн, что составляет 55,3% от общего объема);

во Львовской области (37 договоров на 70,9 млн грн);

в Ивано-Франковской области (32 договора на 52,1 млн грн);

в Днепропетровской области (33 договора на 48,9 млн грн).

Инфографика: НБУ

По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и для населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Напомним, жилищный сертификат «єВідновлення» разрешили использовать , чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе «єОселя». Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса «єОселя», который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья.

Справка Finance.ua:

В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако сейчас банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых;

во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

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