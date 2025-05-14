Украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ с начала года — Finance.ua

Украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ с начала года Сегодня 20:40 — Личные финансы

Украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ с начала года

За четыре месяца 2025 года украинцы уплатили 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 22,1% или более 33,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда поступления составили 152,7 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Регионы-лидеры по суммам уплаченного НДФЛ:

Киев — 44,2 млрд грн;

Днепропетровская область — 18,5 млрд грн;

Львовская область — 12,7 млрд грн;

Киевская область — 10,8 млрд грн.

В налоговой отмечают, что НДФЛ — один из ключевых источников наполнения местных бюджетов. Его ставка составляет 18% от доходов граждан, в том числе зарплат, премий, дополнительных выплат и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера. Уплата этого налога напрямую влияет на развитие регионов и поддержку социальных программ.

Налоговая скидка

Налоговая служба также напоминает о возможности получить налоговую скидку. Она доступна тем, кто в 2024 году имел расходы, подлежащие компенсации из бюджета (например, на обучение, ипотеку, страхование жизни и т. п. ).

Документы для оформления налоговой скидки по расходам 2024 года можно подавать до 31 декабря 2025 года.

Читайте также Налоговая предлагает компромисс с бизнесом для уменьшения судебных споров

Налоговую скидку могут получить физические лица — граждане Украины, которые:

получают доходы в виде заработной платы, из которых удержан НДФЛ;

в отчетном году фактически были понесены определенные расходы, определенные Налоговым кодексом Украины.

К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:

1. Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.

2. Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.

Читайте также Гетманцев заверил, что при этй Раде новых повышений налогов не будет

3. Оплата за пользование ипотечным жилищным кредитом — часть суммы процентов за пользование кредитом.

4. Страховые платежи и пенсионные взносы — по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

5. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии — оплата вспомогательных репродуктивных технологий, но не более суммы, равной трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.

6. Оплата государственных услуг — стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

7. Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья — суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.

8. Расходы на аренду жилья — для внутренне перемещенных лиц (при определенных условиях).

9. Расходы на приобретение акций предприятия Дія. Сіті — расходы на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дія.Сіті.

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете. К декларации прилагаются подтверждающие документы (копии квитанции, чеков, платежных поручений, копии договоров о предоставлении услуг, документы о степени родства и т. п. ), а также паспорт и идентификационный код.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.