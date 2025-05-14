Украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ с начала года — Finance.ua

Украинцы уплатили на 22% больше НДФЛ с начала года
За четыре месяца 2025 года украинцы уплатили 186,4 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 22,1% или более 33,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда поступления составили 152,7 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Регионы-лидеры по суммам уплаченного НДФЛ:
- Киев — 44,2 млрд грн;
- Днепропетровская область — 18,5 млрд грн;
- Львовская область — 12,7 млрд грн;
- Киевская область — 10,8 млрд грн.
В налоговой отмечают, что НДФЛ — один из ключевых источников наполнения местных бюджетов. Его ставка составляет 18% от доходов граждан, в том числе зарплат, премий, дополнительных выплат и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера. Уплата этого налога напрямую влияет на развитие регионов и поддержку социальных программ.
Налоговая скидка
Налоговая служба также напоминает о возможности получить налоговую скидку. Она доступна тем, кто в 2024 году имел расходы, подлежащие компенсации из бюджета (например, на обучение, ипотеку, страхование жизни
и т. п.).
Документы для оформления налоговой скидки по расходам 2024 года можно подавать до 31 декабря 2025 года.
Налоговую скидку могут получить физические лица — граждане Украины, которые:
- получают доходы в виде заработной платы, из которых удержан НДФЛ;
- в отчетном году фактически были понесены определенные расходы, определенные Налоговым кодексом Украины.
К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:
1. Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.
2. Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.
3. Оплата за пользование ипотечным жилищным кредитом — часть суммы процентов за пользование кредитом.
4. Страховые платежи и пенсионные взносы — по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.
5. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии — оплата вспомогательных репродуктивных технологий, но не более суммы, равной трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.
6. Оплата государственных услуг — стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.
7. Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья — суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.
8. Расходы на аренду жилья — для внутренне перемещенных лиц (при определенных условиях).
9. Расходы на приобретение акций предприятия Дія. Сіті — расходы на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дія.Сіті.
Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете. К декларации прилагаются подтверждающие документы (копии квитанции, чеков, платежных поручений, копии договоров о предоставлении услуг, документы о степени родства
и т. п.), а также паспорт и идентификационный код.
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