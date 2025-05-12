Налоговая предлагает компромисс с бизнесом для уменьшения судебных споров — Finance.ua

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Налоговая предлагает компромисс с бизнесом для уменьшения судебных споров

Казна и Политика
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Налоговая предлагает компромисс с бизнесом для уменьшения судебных споров
Налоговая предлагает компромисс с бизнесом для уменьшения судебных споров
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко выступил с инициативой ввести механизм так называемого налогового компромисса, который позволил бы урегулировать спорные вопросы между бизнесом и налоговой службой без обращения в суд.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
По словам Кравченко, сейчас большинство компаний избегают подачи жалоб непосредственно в налоговые органы и сразу идут в суд, поскольку не доверяют системе.
В налоговой надеются переломить эту тенденцию.
«В уголовном процессе есть соглашение о примирении или соглашение о признании виновности, где прокурор может принять предварительное решение и согласовать наказание меньше, чем предусмотрено законом. Затем с этим соглашением обвиняемый с прокурором идут в суд — и судья либо утверждает это соглашение, либо нет», — сказал Кравченко.
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Он считает, что введение новых инструментов, подобных соглашению о признании вины в уголовном процессе, позволило бы избегать судебных разбирательств и быстрее наполнять бюджет.
«Например, прошла проверка, установили, что предприятие не доплатило 400 млн. Предприятие приходит на встречу, говорит: мы не можем заплатить все, можем сейчас 300 или 350 млн, согласуйте, пожалуйста; если не соглашаетесь, мы идем в суд. Если у меня или у работников налоговой будут такие законные основания, мы можем заключить предварительное соглашение, согласиться на эти штрафы или остаток рассрочить на больший промежуток времени, и с этим пойдем, например, к судье», — пояснил глава ГНС.
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Кравченко подчеркнул, что такой подход позволил бы снизить нагрузку на суды, сократить продолжительность процессов и одновременно обеспечить стабильные налоговые поступления.
«Но пока у нас нет такого права», — резюмировал он.
Он также заверил, что в должности главы службы будет поддерживать все законодательные инициативы, улучшающие условия для бизнеса без ущерба для государственного бюджета.
Кроме того, ГНС работает над новыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам, учитывая особенности ведения бизнеса. До конца мая обещают конкретные предложения.
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