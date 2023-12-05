Украинцы стали меньше опасаться роста цен и падения гривны — Finance.ua

Украинцы стали меньше опасаться роста цен и падения гривны Сегодня 17:40 — Личные финансы

Украинцы стали меньше опасаться роста цен и падения гривны, Фото: freepik.com

В ноябре 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 1 пункт и составляет 80,9 п. Украинцы стали меньше опасаться безработицы, падения гривны и роста цен.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens

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В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,8 п. и составляет 122 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1,5 п. и составляет 184,3. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 8 п. и составляет 150,6 п.

«Все показатели ноября 2023 года, кроме индекса девальвационных ожиданий, без статистически значимых изменений. Наблюдается тенденция к стабилизации — население Украины оценивает как собственное текущее положение, так и экономическое положение без существенных изменений. Кроме этого, наблюдается уменьшение ожиданий девальвации, что влияет на соответствующий индекс», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, валютный рынок приспособился к режиму управляемой гибкости курса, который Национальный банк ввел с начала октября. В ноябре произошло определенное улучшение ситуации по сравнению с сентябрем, то есть к моменту смены курсового режима;

объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года;



курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.

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