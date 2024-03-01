Украинцы получили первый миллиард гривен на капитальные ремонты поврежденного жилья — Finance.ua

Украинцы получили первый миллиард гривен на капитальные ремонты поврежденного жилья Сегодня 18:45 — Личные финансы

Украинцы получили первый миллиард гривен на капитальные ремонты поврежденного жилья

По программе компенсаций «єВідновлення» украинцы получили первый миллиард гривен на капитальные ремонты.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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Принимать заявления под владельцев поврежденного жилья на этот вид компенсации начали только 8 декабря, но на 1 марта комиссии при органах местного самоуправления обработали 93% поданных заявлений.

Сколько заявлений подали украинцы

На этот вид компенсации украинцы подали 5053 заявления, и 4733 заявителям выплату на общую сумму в 1,6 млрд гривен уже согласовали. Причем 83% владельцев жилья, поврежденного капитально, эти компенсации уже получили, а общая сумма выплат достигла 1 млрд гривен (первый транш от государства).

Мы видим, что скорость обработки заявлений от граждан растет. Это происходит в том числе и благодаря тому, что увеличивается количество комиссий при ОМС, работающих с такими заявлениями. Так, на момент запуска программы в мае 2023 года их было чуть более 500. Мы видим, что количество комиссий, подключенных к нашему Реестру поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ), постоянно растет. Если, например, в ноябре их было 611, то сейчас уже работают 643 комиссии", — сообщила Шуляк.

Какой размер выплаты можно получить

Максимальная сумма выплат по этой категории компенсации составляет 500 тыс. гривен для частного дома и 350 тыс. гривен в случае квартиры в многоэтажном. В свою очередь выплаты в категории срочных ремонтов могут достигать только 200 тыс. гривен.

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Когда мы запускали программу в мае прошлого года, ключевая цель была помочь людям, жилье которых нуждалось в срочном ремонте — чтобы успеть сделать ремонт до холодов и в нем можно было жить. К примеру, починить потолок, двери, вставить окна. Но в конце декабря мы начали этап выплат людям, жилье которых требовало более основательного восстановления — например, демонтажа разрушенных стен, восстановления фасадов, ремонта полов и т. д. ", — пояснила Елена Шуляк.

Как выплачивают средства

В отличие от компенсации для мелкого срочного ремонта, выплаты по этой категории повреждений производятся двумя траншами — 70% и 30%.

Чтобы получить второй транш, люди должны обязательно отчитаться, как они использовали средства в рамках первого транша, и без этого завершить ремонт не удастся.

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Отчитаться можно в приложении или на портале «Дія», а также в ЦПАУ и с помощью нотариусов, подключенных к РПУИ.

Справка Finance.ua:

с 26 января 2023 г. владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов получили возможность подавать заявления на компенсацию «єВідновлення» для строительства нового дома на своем старом участке;

раньше — в случае полного уничтожения дома, они могли лишь воспользоваться опцией получения жилищного сертификата, который можно обменять на квартиру в многоэтажке;

на сегодня подано уже 600 таких заявлений, и 112 заявителей уже получили компенсацию на общую сумму в 2,7 млрд гривен.

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