Украинцы обязаны задекларировать свои доходы: тех, кто не успел, начнут штрафовать — Finance.ua
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Украинцы обязаны задекларировать свои доходы: тех, кто не успел, начнут штрафовать

Личные финансы
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Украинцы обязаны задекларировать свои доходы: тех, кто не успел, начнут штрафовать
Украинцы обязаны задекларировать свои доходы: тех, кто не успел, начнут штрафовать
Украинцы, которые должны были заполнить налоговые декларации и не сделали этого, обязаны уплатить штраф в размере 340 грн. За повторное непредоставление декларации грозит штраф в размере уже 1020 грн.
Об этом пишет Обозреватель.
Речь идет о тех, у кого был дополнительный доход. В случае постоянной работы налоги платит работодатель вместо своего сотрудника, но если украинец заработал, например, предоставляя какие-либо услуги непосредственно, он должен сам заявить об этом доходе и уплатить налог.
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Размер налога составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Но есть исключения. К примеру, меньше придется платить за прибыль от продажи недвижимости. Также нужно платить:
  • если сдаете жилье в аренду;
  • если вам простили долг;
  • если получили наследство;
  • если имели подработку;
  • если продали недвижимость или машину.
Хорошая новость: платить налоги с благотворительной помощи не нужно. Кроме того, есть возможность подавать декларацию не только по месту регистрации, но и в электронном кабинете.
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Львиная доля украинцев не платит налоги с дополнительных доходов. Также налоги не платят украинцы, которые зарабатывают на аренде недвижимости. Это вредит бюджету Украины, а также позволяет сохранять высокий уровень теневой экономики.

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба Украины разработала новый сервис — «Калькулятор налога на имущество». Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно осуществлять на веб-портале ГНС расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и платы за землю с физических лиц;
  • в Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%; кроме того, вернут документальные проверки и штрафы;
  • В Бельгии и Германии самое высокое налоговое и таможенное бремя среди всех промышленно развитых стран. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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По материалам:
Обозреватель
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