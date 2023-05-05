«Налоговая реформа — это не об уменьшении ставок налогов», — Гетманцев Сегодня 09:37

«Налоговая реформа — это не об уменьшении ставок налогов», — Гетманцев

Одним из важнейших условий финансирования Украины в рамках новой программы с МВФ является разработка Национальной стратегии доходов (НСД).

«По сути, речь идет о налоговой реформе», — сказал председатель финансового и налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в ходе дискуссии, проведенной 3 мая Центром экономической стратегии. Ее посвятили влиянию программы с МВФ на отечественную налоговую систему и доходы бюджета.

Какие системные изменения предлагаются в налоговой системе

По словам Гетманцева, у Кабмина, Минфина и профильного комитета ВР есть общее видение будущего фискальной политики и налоговой системы. Есть понимание, что резервами увеличения поступлений в госбюджет есть таможня, рынки подакцизных товаров (топливо, табак, алкоголь), улучшение администрирования НДС.

Что касается администрирования, то его сейчас нельзя улучшить «на стороне налогоплательщиков», поскольку действует мораторий на проверки, введенный в начале полномасштабной войны.

Краткосрочные цели в налоговой сфере изложены в Меморандуме с МВФ. Прежде всего, это почти полный возврат к налогообложению, существовавший до начала войны ( законопроект № 8401 о возврате проверок и штрафов в сфере РРО, отмена единого налога в размере 2% и др.).

Среднесрочные цели включают:

усовершенствование системы электронного администрирования НДС с учетом риск-ориентированного подхода, чтобы «меньше бизнеса охватывалось блокирующими мерами»;

создание работающей системы управления рисками в налоговой сфере. О ней многие и давно говорят, но не больше. Система должна быть автоматизирована и охватывать всю налоговую жизнедеятельность плательщика с момента его образования. Профиль плательщика, оценка его рисковости должны стать основными факторами, определяющими вид контроля.

Взаимодействие плательщика с налоговиками на всех уровнях должно быть в основном или исключительно электронным. Уже существует предзаполнение налоговой декларации физлица, работает обновленный контакт-центр, создаются профили плательщиков, размещен заказ на разработку программного обеспечения для электронного аудита. На втором чтении находится законопроект об электронной акцизной марке, постоянно расширяется функциональность электронного кабинета налогоплательщика.

«Цифровизация — наша магистральная задача, первое направление реформы. В данной плоскости находится улучшение налоговых отношений. Мы не считаем, что налоговая реформа — это об уменьшении ставок налогов», — подчеркнул Гетманцев.

Второе большое направление реформы — приведение отечественного налогового законодательства в соответствие с нормами ЕС. «В переговорах с партнерами мы будем настаивать на введении переходного периода и на условиях, которые уменьшили бы боль нашего бизнеса от перехода на европейские нормы», — заверил председатель комитета ВР.

Гетманцев считает, что реформа сделает Украину более привлекательной для инвесторов не за счет низких ставок налогов, а за счет верховенства права в налоговых отношениях, прозрачности, удобных и простых госсервисов.

«Никому не нравятся налоги, и все хотели бы снизить ставки до нуля. Но в публичных финансах не бывает простых решений. Какие-либо предложения нужно обосновывать с опорой на расходы госбюджета», — резюмировал Гетманцев.

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