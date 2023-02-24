Шмыгаль о налоговой реформе: пока идет война, существенных изменений для бизнеса не будет — Finance.ua
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Шмыгаль о налоговой реформе: пока идет война, существенных изменений для бизнеса не будет

Казна и Политика
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Шмыгаль о налоговой реформе: пока идет война, существенных изменений для бизнеса не будет
Шмыгаль о налоговой реформе: пока идет война, существенных изменений для бизнеса не будет
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент налогов, ежемесячно поступающих в госбюджет, не хватает даже на покрытие всех потребностей оборонного сектора. Поэтому сейчас правительство не планирует начинать полноценную налоговую реформу.
Об этом глава Кабмина сообщил в интервью Forbes.
В январе 2022 года, по данным правительства, бизнес и граждане перечислили в госбюджет чуть более 60 млрд грн. В то же время, за этот месяц государство потратило на армию и безопасность страны 100 млрд грн.

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«Давайте честно себе скажем. Абсолютно все налоги, которые бизнес платит в государственный бюджет, сейчас идут на финансирование сил безопасности и обороны... Поэтому пока идет активная фаза войны, налоговых изменений, по меньшей мере революционных, не будет», — заявил Шмыгаль.
При этом он отметил, что правительство ведет переговоры с МВФ по поводу предстоящей налоговой реформы. Совместную работу над ней начнут после войны.
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«Налоговая реформа станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата. Ее концепция будет вписана в план послевоенного восстановления Украины», — отметил премьер.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения глава налогового комитета Даниил Гетманцев также предупреждал, что пока идет война, собрать больше налогов, закрутив гайки, не получится.

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В то же время, ожидается, что налоги в 2023 году обеспечат более 90% доходов государственного бюджета. Больше всего заплатят украинские производители товаров и бизнес, занимающийся добычей природных ресурсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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