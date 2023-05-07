Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар

Особисті фінанси
105
Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар
Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар
Бельгія та Німеччина мають найвищий податковий та митний тягар серед усіх промислово розвинених країн. Такого висновку дійшла Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), порівнявши 38 країн-членів, повідомляє Zeit.
Самотні люди у Німеччині сплачують в середньому 47,8% податків та відрахувань на соціальне забезпечення з заробленого доходу.
У Бельгії — 53,0%. Середній показник ОЕСР для цього типу домогосподарства становить 34,6%.
Подружня пара з дітьми у Німеччині платить в середньому 40,8% свого трудового доходу.
Місце для вашої реклами
Тягар вище тільки в Бельгії — 45,5%, у ОЕСР — 29,4%. Водночас податки на нерухомість та екологію у Німеччині не дуже високі, також дуже щедрі пільги в оподаткуванні спадщини та доходів від капіталу. Тож є потенціал для реформи структури податків.

Довідка Finance.ua:

  • Німецький інститут економічних досліджень (DIW) підрахував, що повномасштабне вторгнення росії в Україну й зростання цін на енергоносії, яке воно спричинило, коштували економіці ФРН близько 100 мільярдів доларів, або 2,5% валового внутрішнього продукту.
  • Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України.

Скільки коштує життя в Хорватії

За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.