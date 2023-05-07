Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар — Finance.ua

Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар Сьогодні 13:10 — Особисті фінанси

Які країни ЄС мають найвищий податковий та митний тягар

Бельгія та Німеччина мають найвищий податковий та митний тягар серед усіх промислово розвинених країн. Такого висновку дійшла Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), порівнявши 38 країн-членів, повідомляє Zeit.

Самотні люди у Німеччині сплачують в середньому 47,8% податків та відрахувань на соціальне забезпечення з заробленого доходу.

У Бельгії — 53,0%. Середній показник ОЕСР для цього типу домогосподарства становить 34,6%.

Подружня пара з дітьми у Німеччині платить в середньому 40,8% свого трудового доходу.

Тягар вище тільки в Бельгії — 45,5%, у ОЕСР — 29,4%. Водночас податки на нерухомість та екологію у Німеччині не дуже високі, також дуже щедрі пільги в оподаткуванні спадщини та доходів від капіталу. Тож є потенціал для реформи структури податків.

Довідка Finance.ua:

Німецький інститут економічних досліджень (DIW) підрахував, що повномасштабне вторгнення росії в Україну й зростання цін на енергоносії, яке воно спричинило, коштували економіці ФРН близько 100 мільярдів доларів, або 2,5% валового внутрішнього продукту.

Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України.

uamedia За матеріалами:

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