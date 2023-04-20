Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України — Finance.ua

Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України Сьогодні 08:29 — Казна та Політика

Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України

Уряд Німеччини виділив ще 111 мільйонів євро на відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Кошти спрямують, зокрема, на створення житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, на ремонт і оснащення дитячих садочків, шкіл і лікарень.

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«Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо солідарні з ним. І ми маємо бути впевнені, що наша короткострокова підтримка відповідає довгостроковому відновленню. Надаючи допомогу, ми зараз безпосередньо підтримуємо уряд України і населення в подоланні наслідків війни», — заявив міністр з питань розвитку Йохен Флясбарт.

Загалом Берлін надав Україні 3,6 мільярда євро у вигляді цивільної допомоги з моменту початку російської агресивної війни в лютому минулого року.

Нагадаємо, Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи.

Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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