Сезонна робота в Німеччині: найпопулярніші галузі — Finance.ua

Сезонна робота в Німеччині: найпопулярніші галузі Сьогодні 09:53 — Особисті фінанси

Очевидно, про кар’єрний ріст в цьому контексті не мовиться, адже це просто спосіб трохи підзаробити, живучи в іншій країні. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo розповідає всі тонкощі сезонної роботи в Німеччині.

Що таке сезонна робота

Загалом це інтенсивна робота, що доступна лише у певні сезони. Залежно від того, про яку галузь йдеться, графік і види діяльності можуть кардинально відрізнятися.

Наприклад, попри технічний прогрес у збиранні врожаю, не всі овочі можна зібрати за допомогою машини. Чимало процесів потребують людського втручання, тому фермери і сільськогосподарські компанії наймають персонал.

Ще одна з найбільш популярних сезонних галузей — туризм. Відтак у будь-якій країні нерідко можна працевлаштуватись офіціантом чи адміністратором в готель.

Перелік найпопулярніших сезонних вакансій виглядає приблизно так:

збирач врожаю;

продавець, касир;

кухар, офіціант, адміністратор в готелі (галузь туризму та гастрономії);

промоутер.

Щодо робочого часу, то в середньому це 8 годин на добу. Періодично його можна продовжувати до 10 годин на день. Між двома змінами зазвичай буває 11-годинний відпочинок.

Важливі правила сезонної роботи у Німеччині

Сезонна робота є особливою формою трудових відносин, яка відрізняється від інших професій на законодавчому рівні. Тому варто ознайомитися із найважливішими пунктами та правилами цього виду працевлаштування.

Трудовий договір

Так, у Німеччині роботодавець не зобов’язаний укладати письмовий трудовий договір з першого робочого дня. Замість цього документа можуть застосовуватися домовленості, укладені з роботодавцем усно або електронною поштою.

Однак людина, яка надає роботу, повинна не пізніше одного місяця після працевлаштування подати умови договору в письмовій формі. Попри чинні зобов’язання, деякі роботодавці не виконують цього, тому працівник завжди має вимагати письмовий трудовий договір.

Також немає дострокового розірвання договору, якщо не зазначено конкретного пункту щодо цього. Працівник та роботодавець мають виконати умови, доки термін документа не закінчиться.

Заробітна плата

У Німеччині існує мінімальна заробітна плата, яка регулярно оновлюється. Законодавча мінімальна заробітна плата тут також поширюється на всіх працівників сільського господарства.

З 1 липня 2022 року мінімальна ставка зросла до 10,45 євро. Тобто при стандартному робочому тижні в 40 годин і 22 робочих днях на місяць мінімальна німецька зарплата складе приблизно 1 646 євро.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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